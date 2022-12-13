Школярі у Київській області взимку відпочиватимуть довше, бо восени не ходили на канікули. Так, у 99% навчальних закладах вирішили перенести їх на зиму.
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Коли зимові канікули у школах Київщини
Цьогоріч зимові канікули у школах Київської області починаються у різних закладах освіти у різні дні:
- з 19 грудня – канікули в 77 закладах;
- з 26 грудня – канікули в 368 закладах,
- з 31 грудня – канікули в 191 закладі освіти.
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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України
- Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
- Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
- Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
- Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
- Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.