У школах цих міст та регіону учні підуть на відпочинок здебільшого 24 – 26 грудня. Однак відпочиватимуть різну кількість днів. Коли зимові канікули у школах Житомира, Кропивницького та Полтавщини, читайте на 24 каналі.

Читайте Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі

Коли зимові канікули у школах 2022 – 2023

Канікули у Житомирі

Зимові канікули у школах Житомира стартують 26 грудня, поінформували у міськраді.

Триватимуть до 16 січня 2023 року.



Охочі змінити форму навчання зможуть це зробити з початку нового року. Для цього потрібно звернутися до адміністрації своєї школи.

Канікули у Кропивницькому

У Кропивницькому майже усі школярі підуть на зимові канікули 26 грудня. Про це "Суспільному" повідомила головної спеціалістки міського управління освіти Кропивницької Світлана Гавриш.

За її словами, відпочиватимуть школярі до 20 січня.

Майже в усіх школах Кропивницького канікули розпочнуться 26 грудня. Вечірня загальноосвітня школа №38 піде на канікули з 2 січня. У школі "Мрія" зимові канікули триватимуть до 15 січня. Для учнів Наукового ліцею – до 8 лютого 2023 року,

– уточнила чиновниця.

Під час шкільних канікул у Кропивницькому працюватимуть садочки, гуртки, спортивні секції.

До слова, у Кропивницькому працює 38 шкіл.

Відпочинок учнів на Полтавщині

На Полтавщині зимові канікули у школах триватимуть два тижні, повідомили у Полтавській ОВА. У більшості шкіл діти підуть на відпочинок 24 грудня.

За словами директора обласного департаменту освіти Євгена Кончаковського, кожна територіальна громада може сама встановити дату початку канікул.

До слова, на Полтавщині навчається понад 5,4 тисячі школярів, з них майже 2,5 – переселенці.

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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України