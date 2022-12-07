У міністерстві освіти і науки Польщі заздалегідь прописали календар зимових шкільних канікул на навчальний рік 2022 – 2023. Коли підуть на відпочинок польські школярі та наскільки, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Навчальний рік у школах Польщі 2022 – 2023
Школи поділені на базову та старшу, тобто ліцеї та технікуми. У всіх них є свої графіки та розклад.
Навчальний рік у школах Польщі ділиться на два семестри. Перший триває з вересня до січня, другий – з січня до червня. У школярів є 4 періоди відпочинку:
- різдвяні канікули;
- зимові канікули;
- весняні канікули;
- літні канікули.
Коли зимові канікули у школах Польщі 2022 – 2023
Різдвяні канікули у школах Польщі є традиційними. У цьому навчальному році діти відпочиватимуть з 23 грудня 2022 року по 2 січня 2023 року.
Також вони підуть на двотижневі зимові канікули в січні чи лютому. Точні дати визначають у регіонах – воєводствах.
Розклад зимових канікул:
- 16 – 29 січня 2023 року: Люблінське, Лодзьке, Підкарпатське, Поморське, Сілезьке воєводства;
- 23 січня – 5 лютого 2023: Підляське, Вармінсько-Мазурське воєводства;
- 30 січня – 12 лютого 2023: Куявсько-Поморське, Любуське, Малопольське, Свентокшиське, Великопольське воєводства;
- 13 – 26 лютого 2023 року: Нижньосілезьке, Мазовецьке, Опольське, Західнопоморське воєводства.
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Крім того, під час різдвяних свят запланована перерва у навчанні школярів – з 23 грудня 2022 року по 1 січня 2023 року.
Також школярі відпочиватимуть 6 січня – на Свято Трьох Королів, адже цей день у Польщі є вихідним.