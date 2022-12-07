В министерстве образования и науки Польши заранее прописали календарь зимних школьных каникул на учебный год 2022-2023. Когда уйдут на отдых польские школьники и насколько, читайте в материале 24 канала .

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Учебный год в школах Польши 2022 – 2023

Школы поделены на базовую и старшую, то есть лицеи и техникумы. У всех есть свои графики и расписание.

Учебный год в школах Польши делится на два семестра. Первый длится с сентября по январь, второй – с января по июнь. У школьников есть 4 периода отдыха:

рождественские каникулы;

зимние каникулы;

весенние каникулы;

летние каникулы.

Когда зимние каникулы в школах Польши 2022 – 2023

Рождественские каникулы в школах Польши традиционны. В этом учебном году дети будут отдыхать с 23 декабря 2022 по 2 января 2023 года.

Также они уйдут на двухнедельные зимние каникулы в январе или феврале. Точные даты определяют в регионах – воеводствах.

Расписание зимних каникул:

16 – 29 января 2023 года: Люблинское, Лодзькое, Подкарпатское, Поморское, Силезское воеводства;

23 января – 5 февраля 2023 г.: Подляское, Варминско-Мазурское воеводства;

30 января – 12 февраля 2023 г.: Куявско-Поморское, Любушское, Малопольское, Свентокшиское, Великопольское воеводства;

13 – 26 февраля 2023 г.: Нижнесилезское, Мазовецкое, Опольское, Западнопоморское воеводства.

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Кроме того, во время рождественских праздников запланирован перерыв в обучении школьников – с 23 декабря 2022 по 1 января 2023 года.

Также школьники будут отдыхать 6 января – на Праздник Трех Королей, ведь этот день в Польше выходной.