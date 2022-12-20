Так, через напад Росії 43% українських дітей змушені навчатися за кордоном. Як повідомила членкиня групи досліджень у сфері політики розвитку людського капіталу Центру економічної стратегії (ЦЕС) Анна Сахно, – це понад 2,2 мільйона учнів.

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Скільки дітей з України вчаться у школах ЄС

Станом на вересень 2021 року загалом в українських школах і дитсадках навчалося 5,4 мільйона дітей.

Станом на вересень 2022 року близько 2,25 мільйона українських дітей пішли вчитися у заклади освіти ЄС,

– уточнила Сахно.

Також, за її словами, 7,8 мільйона українців вимушено поїхали і залишаються у країнах Європи. Більшість із них – це жінки та діти. Ще 6,5 мільйона українців є переселенцями.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання: