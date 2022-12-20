Так, из-за нападения России 43% украинских детей вынуждены учиться за границей. Как сообщила член группы исследований в сфере политики развития человеческого капитала Центра экономической стратегии (ЦЭС) Анна Сахно, – это более 2,2 миллиона учеников.

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Сколько детей из Украины учатся в школах ЕС

По состоянию на сентябрь 2021 года в украинских школах и детсадах обучалось 5,4 миллиона детей.

По состоянию на сентябрь 2022 года около 2,25 миллиона украинских детей пошли учиться в учебные заведения ЕС,

– уточнила Сахно.

Также, по ее словам, 7,8 миллиона украинцев вынужденно уехали и остаются в странах Европы. Большинство из них – это женщины и дети. Еще 6,5 миллионов украинцев являются переселенцами.

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Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения: