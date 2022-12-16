При цьому батьки маленьких українців часто скаржаться на погану якість навчання у закордонних школах. І це у час, коли їхні діти тільки звикають до нової навчальної системи.

Важливо Як діяти і куди звертатися батькам, якщо не можуть влаштувати дитину у школу за кордоном

На що скаржаться батьки

Так, батьки кажуть, що їхні діти вчать переважно тільки іноземну мову. А рівень вивчення, на їхню думку, не надто високий.

Однак учні з України до кінця цього навчального року мають спочатку пройти інтеграцію у нову навчальну систему. Батьки все ж скаржаться, що на всіх уроках, окрім іноземної мови, діти присутні як слухачі.

Які є особливості інтеграційної системи

Фахівці кажуть, що перш ніж оцінити якість європейської шкільної інтеграційної системи, варто знати:

інтеграція в іноземній школі розрахована на 2 роки.

Протягом цього часу школярі з-за кордону мають вивчити мову країни, у якій перебувають. Також зможуть вже розуміти уроки та виконувати завдання.

Протягом перших пів року діти інтенсивно вчать мову країни, у якій перебувають. Згодом вже – інші предмети.

До речі, у звичайній школі Західної Європи учні вчать дві іноземні мови: англійську та ще одну мову за вибором.

Програма інтеграції у школах доволі гнучка.

Не всі діти можуть долучитися до навчання за кордоном одночасно. Педагог сам визначає, коли того чи іншого школяра з-за кордону можна оцінювати з конкретного предмета.

Інтеграційна програма добре спланована.

Тож фахівці наголошують: якщо батькам здається, що адаптація їхніх дітей у закордонній школі йде не за планом, вони насправді помиляються. Їхні школярі при цьому здобувають нові знання. Тож не варто завчасно робити висновки щодо ефективності інтеграційної системи.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:

онлайн у своїй українській школі;

"сімейна" форма;

Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.

Чи зарахують в Україні оцінки з європейських шкіл

У МУШ, за словами Вітренка, вчиться понад 10 тисяч школярів з України. У цій школі діти мають можливість "не втрачати зв'язок із Батьківщиною. Зокрема вивчають українську мову та літературу й історію України. Саме ці предмети, яких немає в європейських школах, треба скласти для отримання українських документів про освіту.

А от оцінки з інших предметів, зокрема точних і природничих наук, зарахують з європейських шкіл.

"Повторних" курсів, уточнив чиновник, не передбачили. Якщо дитина повернеться до України і піде в українську школу з нового навчального року, її зарахують до відповідного класу.