В Украине будут работать "Лесные школы"

В Ивано-Франковской области начинается реализация трансграничного проекта "Карпатские лесные школы 2". Он откроет новые возможности для экологического образования детей и молодежи.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук. Партнерами проекта станут Галицкий национальный природный парк и Марамурешский горный природный парк.

Что предусматривает проект

В рамках проекта планируется:

создать и модернизировать учебные пространства (классы) "Лесной школы" под открытым небом в Галицком, Карпатском, Верховинском национальных природных парках, НПП "Гуцульщина", а также обустроить биолаборатории в Марамуреском горном природном парке;

разработать и внедрить интерактивную трансграничную двуязычную цифровую образовательную платформу;

подготовить послов "Лесных школ" в трансграничном лагере в Румынии;

запустить пилотные "Лесные школы" на базе учебных заведений, прошедших конкурсный отбор;

провести итоговую трансграничную конференцию сообществ "Лесных школ" и т. д.

Онищук считает, что такие инициативы формируют поколение, которое не только любит природу, но и заботится о ее сохранении.

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