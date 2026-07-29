Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук. Партнерами проекта станут Галицкий национальный природный парк и Марамурешский горный природный парк.
Что предусматривает проект
В рамках проекта планируется:
создать и модернизировать учебные пространства (классы) "Лесной школы" под открытым небом в Галицком, Карпатском, Верховинском национальных природных парках, НПП "Гуцульщина", а также обустроить биолаборатории в Марамуреском горном природном парке;
разработать и внедрить интерактивную трансграничную двуязычную цифровую образовательную платформу;
подготовить послов "Лесных школ" в трансграничном лагере в Румынии;
запустить пилотные "Лесные школы" на базе учебных заведений, прошедших конкурсный отбор;
провести итоговую трансграничную конференцию сообществ "Лесных школ" и т. д.
Онищук считает, что такие инициативы формируют поколение, которое не только любит природу, но и заботится о ее сохранении.
Украина получит 500 тысяч долларов на образование
- Международные партнеры выделят нашей стране на образование полмиллиона долларов США. Эти средства предназначены для развития проекта "Безопасная школа".
- Minderoo Foundation выделит средства, в частности, на модернизацию школьных укрытий и укрепление энергонезависимости учебных заведений в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Полтавской областях. Благодаря этому более 4 тысяч детей в прифронтовых общинах смогут продолжить обучение в более безопасных условиях.
- Это продолжение партнерства, которое уже принесло весомые результаты. В 2023 году при поддержке Minderoo Foundation в рамках проекта "Адрес детства" были построены три дома для больших приемных семей, лишившихся жилья из-за войны.