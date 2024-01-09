Шмигаль сделал заявление о количестве укрытий и Службе образовательной безопасности в школах

В Украине во время полномасштабной войны продолжают обустраивать надежные укрытия в учебных заведениях. В правительстве говорят, что состояние хранилищ находится под особым контролем.

Глава украинского правительства Денис Шмигаль отметил, что в настоящее время надежные укрытия имеют 88% школ. Соответственно ими обеспечены 93% учащихся и учителей.

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Сколько школ в Украине уже имеют надежные укрытия

Премьер-министр сообщил, что правительство ставит своей целью обеспечить практически все 100% учебных заведений Украины надежными хранилищами. Также цель для реализации – модернизация хранилищ, нуждающихся в обновлении.

Для этого в госбюджете заложено 2,5 миллиарда гривен. Будем контролировать их эффективное использование местными властями,

– заявил Денис Шмигаль.

В школах будет Служба образовательной безопасности

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима" , обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Премьер также сообщил, что в школах Украины формируется Служба образовательной безопасности. В учебных заведениях будут находиться обученные офицеры полиции, которые будут защищать детей от угроз.

На сегодняшний день, добавил глава Кабмина, продолжается отбор 500 работников. Уже весной они вступят на службу.

Это один из элементов комплексной Концепции безопасности учебных заведений,

– заметил он.

И добавил, что она, в частности, предусматривает организацию безопасного подвоза учащихся, пожарную и техногенную безопасность, систему раннего предупреждения и эвакуации, четкий алгоритм действий при возникновении опасных ситуаций.