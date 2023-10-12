Как красиво на украинском назвать "штопор" – соответствия очаровывают

В 30-х годах ХХ века приспешники диктатора сталина делали все возможное, чтобы искусственно сблизить русский и украинский языки. Так, немало аутентичных слов с нашего языка начало "исчезать".

Известный популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказывает об аутентичных украинских словах, которые мы потеряли. В частности, потому, что советская власть беспощадно их искореняла.

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Как на украинском красиво назвать "штопор"

Так, в своем видео Андрей Шимановский сообщает, какими красивыми украинскими словами можно заменить слово "штопор".

Так что вы можете сказать так:

коркОтяг;

вИвертка.

Также популяризатор языка советует не говорить "вино бродить" (укр.), ведь в русском языке есть выражение "вино бродит". Лучше сказать "вино шумує" (укр.).

При этом помните, что бутылку вина мы (укр.) "не відкриваємо – а відкорковуємо".



Как красиво на украинском назвать "штопор" / скриншот видео

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