Як красиво українською назвати "штопор" – відповідники зачаровують

У 30-х роках ХХ століття поплічники диктатора сталіна робили усе можливе, аби штучно зблизити російську та українську мови. Так, чимало автентичних слів з нашої мови почало "зникати".

Відомий популяризатор української мови Андрій Шимановський розповідає про автентичні українські слова, які ми втратили. Зокрема, через те, що радянська влада нещадно їх викорінювала.

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Як українською красиво назвати "штопор"

Так, у своєму відео Андрій Шимановський повідомляє, якими красивими українськими словами можна замінити слово "штопор".

Тож ви можете сказати так:

коркОтяг;

вИвертка.

Також популяризатор мови радить не казати "вино бродить", адже у російській мові є вислів "вино бродит". Краще сказати "вино шумує".

При цьому пам'ятайте, що пляшку вина ми не відкриваємо – а відкорковуємо.



Як красиво українською назвати "штопор" / скриншот відео

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