Не "сиюминутно": подбираем точное украинское слово
Иногда мы настолько привыкаем к русизмам или они кажутся нам настолько сложными, что может показаться, что – сказать это на украинском языке просто невозможно.
Например, слово "сиюминутно" может показаться таким, для которого нет перевода. Рассказываем о его значении и о том, какие эквиваленты можно подобрать, ссылаясь на "Словопедию".
"Сиюминутно" – как сказать на украинском?
Здесь есть интересная языковая ловушка: "сиюминутно" часто хочется перевести буквально, но украинский язык не очень любит такие механические кальки и точно имеет свои варианты этого слова.
Сама конструкция русизма "сиюминутно" построена со значением "в этот момент", но в украинском языке есть свои естественные способы передать эту мысль. Ведь русское "сиюминутно" может означать разное.
Если речь идет о "просто сейчас, в эту минуту", на украинском естественно сказать:
- цієї миті;
- цієї хвилини;
- просто зараз;
- тепер.
Например:
"Цієї миті він перебуває в Києві".
"Цієї хвилини ми не можемо відповісти".
"Це потрібно зробити просто зараз".
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А если мы имеем в виду что-то, что происходит очень быстро, постоянно меняется, возникает каждую минуту, тогда уместно использовать слово "щомиті":
"Ситуація щомиті змінюється".
"Щомиті може пролунати сигнал".
Есть еще вариант "невідкладно", но он уже о другом – о том, что нельзя откладывать, что не подождет.
- "Допомога потрібна невідкладно".
Поэтому одного универсального эквивалента для "сиюминутно" нет. И это вот тот случай, когда нужно сначала оценить ситуацию, а потом подобрать слово. Говорите на украинском!