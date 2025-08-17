Иногда оказывается, что мы не можем объяснить правильно действие привычных бытовых вещей. Потому что давно привыкли к калькированным русским версиям.

Как сказать правильно "прийняти" или "брати" душ, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Алины Острожской.

Как правильно сказать на украинском: "брать" или "принимать" душ?

Даже среди языковедов идут споры как правильно говорить о привычной ежедневной процедуре – душ – "брати" или "прийняти". И даже снимаются мемы на тему, что "брать" – это буквально, забрать куда-то с тобой.

Большинство уже привыкли именно к форме – "принимать душ". Форма "приймати душ" – это калька с русского "принимать душ", и хоть оно уже укоренилось в разговорной речи, литературно правильнее – "брати душ" или "сходити в душ".

Если порыться в словарях и литературе, то мы встретим конструкцию именно – "брати душ". Именно в такой форме оно бытует в польском языке.

Само слово "брати / взяти" можно использовать и к ванне, и к купели.

Такой вариант можно встретить в произведениях Леси Украинки, Виктора Домонтовича, Аркадия Любченко, Орий Луцкий, Юрий Винничук, Святослава Караванского.

"Так ви наглянете, щоб ваша небога брала купелі регулярно і щоб увечері пізно не засідала" (Леся Украинка) ;

"Фізично я ніби взяв зараз сильний душ, мені мовби бадьорно, але й хочеться лягти" (Аркадий Любченко).

"Та після сніданку ви самі можете брати душ" (Виктор Домонтович).

Как правильно: смотрите видео

Алина Острожская объясняет такую ошибку частым и неправильным использованием слова "принимать", как калькирование с русского – "принимать участие", "принимать решение", "принимать меры", "принимать лекарства" и тому подобное.

Поэтому, "брати душ" или "взяти душ" – вполне естественная конструкция для украинского языка.

Альтернативой может стать:

- Сходити в душ / стати під душ – более образные, ближе к живой речи.

- Облитися / обмитися під душем – в контексте очищения.

Говорите правильно на украинском!