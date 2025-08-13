Какие еще названия существовали для летнего месяца августа рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Ольги Багний.

Смотрите также В украинском языке есть слово "клямра": вы и не догадываетесь, что оно означает

Как еще называется август?

Украинские названия месяцев – сложная тема для изучения для иностранцев, потому что отличаются от распространенных, заимствованных из Римской империи, названий.

У большинства славян названия месяцев связаны с календарным циклом, сезоном или деятельностью.

И последний месяц лета – август – не исключение. Привычное для нас название происходит от слова "серп" – орудие для жатвы. Именно в это время наши предки выходили в поле, чтобы собирать урожай – рожь, пшеницу, овес. Урожай собирали руками – жали, используя серп.

Поэтому и месяц – август, а период сбора урожая – жатва. И отсюда еще одно название места – "жатва".

Однако, это не единственное название, бытовавшее среди украинцев. Другие народные украинские названия связаны с хлебом или работами:

копень,

гедзень,

хлібочол,

жнец,

огородник,

зорник,

густырь,

барыльник,

спасовщик.

Кроме того, имеем еще одно интересное название – "кивень". Кажется оно совсем не логично, однако – это тоже следствие народных наблюдений.

В этот период активизируется мошкара и слепни, которые садятся на скот, в частности лошадей. И животные, чтобы согнать насекомых кивают головами, вот вам и – кивень.

Собственно этим явлением объясняется и название – "слепень".

Как называли август: смотрите видео

Ну а другое латинское название – август, возникло после реформы календаря во времена правления римского императора Октавиана Августа (23 сентября 63 до н. э. – 19 августа 14 н. э.). В процессе, он также переименовал этот месяц в честь себя. Заметьте, что август – это не имя, а – титул (почтенный, посвященный). Лишь позже это слово стало именем – Август и Августина.

Все значительно интереснее! Откройте для себя эти названия месяца августа и поделитесь с кем-то, сначала спросив – "Ты знаешь, что такое слепень?"