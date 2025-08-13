Які ще назви існували для літнього місяця серпня розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Ольги Багній.

Дивіться також В українській мові є слово "клямра": ви і не здогадуєтесь, що воно означає

Як ще називається серпень?

Українські назви місяців – складна тема для вивчення для іноземців, тому що різняться від поширених, запозичених з Римської імперії, назв.

У більшості слов'ян назви місяців пов'язані з календарним циклом, сезоном чи діяльністю.

І останній місяць літа – серпень – не виключення. Звична для нас назва походить від слова "серп" – знаряддя для жнив. Саме в цей час наші предки виходили в поле, щоб збирати урожай – жито, пшеницю, овес. Урожай збирали руками – жали, використовуючи серп.

Тому і місяць – серпень, а період збору урожаю – жнива. І звідси ще одна назва місця – "жнивень".

Однак, це не єдина назва, що побутувала серед українців. Інші народні українські назви пов'язані з хлібом чи роботами:

копень,

ґедзень,

хлібочол,

жнивець,

городник,

зірничник,

густир,

барильник,

спасівець.

Крім того, маємо ще одну цікаву назву – "кивень". Здається вона геть не логічна, проте – це теж наслідок народних спостережень.

У цей період активізується мошкара та ґедзі, які сідають на худобу, зокрема коней. І тварини, щоб зігнати комах кивають головами, ось вам і – кивень.

Власне цим явищем пояснюється і назва – "ґедзень".

Як називали серпень: дивіться відео

Ну а інша латинська назва – август, виникла після реформи календаря за часів правління римського імператора Октавіана Августа (23 вересня 63 до н. е. – 19 серпня 14 н. е.). У процесі, він також перейменував цей місяць на честь себе. Зауважте, що август – це не ім'я, а – титул (поважний, присвячений). Лише пізніше це слово стало іменем – Август та Августина.

Все значно цікавіше! Відкрийте для себе ці назви місяця серпня та поділіться з кимось, спочатку запитавши – "Ти знаєш, що таке ґедзень?"