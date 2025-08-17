Іноді виявляється, що ми не можемо пояснити правильно дію звичних побутових речей. Бо давно звикли до калькованих російських версій.

Як сказати правильно "прийняти" чи "брати" душ, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Аліни Острозької.

Дивіться також "Кивень", "густер", "ґедзень" – усе це назви одного місяця, чи знаєте ви якого

Як правильно сказати українською: "брати" чи "приймати" душ?

Навіть серед мовознавців точаться суперечки як правильно казати про звичну щоденну процедуру – душ – брати чи приймати. Та навіть знімаються меми на тему, що "брати" – це буквально, забрати кудись з тобою.

Більшість уже звикли саме до форми – "приймати душ". Форма "приймати душ" – це калька з російського "принимать душ", і хоч воно вже вкоренилося в розмовній мові, літературно правильніше – "брати душ" або "сходити до душу".

Якщо понишпорити у словниках та літературі, то ми зустрінемо конструкцію саме – "брати душ". Саме у такій формі воно побутує у польській мові.

Саме слово "брати/взяти" можна використати і до ванни, і до купелі.

Такий варіант можна зустріти у творах Лесі Українки, Віктора Домонтовича, Аркадія Любченка, Орій Луцький, Юрій Винничук, Святослава Караванського.

"Так ви наглянете, щоб ваша небога брала купелі регулярно і щоб увечері пізно не засідала" (Леся Українка) ;

"Фізично я ніби взяв зараз сильний душ, мені мовби бадьорно, але й хочеться лягти" (Аркадій Любченко).

"Та після сніданку ви самі можете брати душ" (Віктор Домонтович).

Як правильно: дивіться відео

Аліна Острозька пояснює таку помилку частим і не правильним використанням слова "приймати", як калькування з російської – "принимать участие", "принимать решение", "принимать меры", "принимать лекарства" і тому подібне.

Тому, "брати душ" чи "взяти душ" – цілком природна конструкція для української мови.

Альтернативою може стати:

• Сходити до душу / стати під душ – образніші, ближчі до живої мови.

• Облитися / обмитися під душем – у контексті очищення.

Говоріть правильно українською!