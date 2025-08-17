Як сказати правильно "прийняти" чи "брати" душ, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Аліни Острозької.

Як правильно сказати українською: "брати" чи "приймати" душ?

Навіть серед мовознавців точаться суперечки як правильно казати про звичну щоденну процедуру – душ – брати чи приймати. Та навіть знімаються меми на тему, що "брати" – це буквально, забрати кудись з тобою.

Більшість уже звикли саме до форми – "приймати душ". Форма "приймати душ" – це калька з російського "принимать душ", і хоч воно вже вкоренилося в розмовній мові, літературно правильніше – "брати душ" або "сходити до душу".

Якщо понишпорити у словниках та літературі, то ми зустрінемо конструкцію саме – "брати душ". Саме у такій формі воно побутує у польській мові.

Саме слово "брати/взяти" можна використати і до ванни, і до купелі.

Такий варіант можна зустріти у творах Лесі Українки, Віктора Домонтовича, Аркадія Любченка, Орій Луцький, Юрій Винничук, Святослава Караванського.

"Так ви наглянете, щоб ваша небога брала купелі регулярно і щоб увечері пізно не засідала" (Леся Українка) ;

"Фізично я ніби взяв зараз сильний душ, мені мовби бадьорно, але й хочеться лягти" (Аркадій Любченко).

"Та після сніданку ви самі можете брати душ" (Віктор Домонтович).

Аліна Острозька пояснює таку помилку частим і не правильним використанням слова "приймати", як калькування з російської – "принимать участие", "принимать решение", "принимать меры", "принимать лекарства" і тому подібне.

Тому, "брати душ" чи "взяти душ" – цілком природна конструкція для української мови.

Альтернативою може стати:

• Сходити до душу / стати під душ – образніші, ближчі до живої мови.

• Облитися / обмитися під душем – у контексті очищення.

Говоріть правильно українською!