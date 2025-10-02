Можно ли говорить на украинском "на вес золота" и откуда происходит это выражение
- Выражение "на вес золота" означает чрезвычайную ценность чего-то и имеет историческое происхождение из французского языка.
- Украинский язык позволяет передать это выражение с помощью синонимов, таких как "бесценный" или "драгоценный", в зависимости от контекста.
Некоторые известные выражения имеют под собой историческую подоплеку, о которой мы с вами уже забыли. А знаем сегодня только о метафорическом контексте фразеологизма.
Имеет ли перевод и аналог известное выражение "на вес золота", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса "Горох".
Как сказать на украинском "на вес золота"?
Известное русскоязычное выражение "на вес золота" – это метафора, которая означает чрезвычайную ценность чего-то, что трудно получить, что-то редкое, нужное, незаменимое. Его употребляют, когда хотят подчеркнуть, что-то, что имеет большой вес, значение, стоимость – не буквально, а эмоционально, символически.
Интересно, что это выражение, во времена Российской империи, позаимствовали из французского языка – "au poids de l'or", что буквально означает "на вес золота".
Выражение имеет историческую подоплеку. В Средневековье золото было эквивалентом денег, поэтому все, что было на него подобно по ценности, могло оцениваться так же как и золото, по своему весу. Особенно ценными были "заморские товары" – специи, чай, компоненты для духов, которые могли продаваться или меняться 1:1 с золотом.
Сегодня это выражение больше употребляется больше в переносном значении для подчеркивания важности чего-то – действий, эмоций, качеств человека, явления, умения, опыта, времени, покоя и прочее.
Дополнительное время – на вес золота / Freepik
Поскольку золото, как металл, ценится во всем мире, то в большинстве языков, это выражение переводится дословно. поэтому в украинских словарях и литературе можем встретить перевод – "на вагу золота".
- – И конечно, как в степи... Вода на вес золота (Олесь Гончар).
- Каждая спокойная минута теперь ценилась на вес золота. (Вадим Козаченко).
Конечно, что это выражение можно заменить и одним словом:
- безцінний,
- дорогоцінний,
- коштовний,
- неоціненний,
- незамінний,
- рідкісний.
Когда хотим подчеркнуть уникальность: "Этот опыт – бесценен".
Для торжественных или поэтических контекстов: "Ваше время – драгоценно для нас".
Когда речь идет о человеке, качестве, момент: "Такой специалист – редкая находка".
Когда что-то не имеет аналогов: "Ее опыт – незаменим в этом деле".
Итак, "на вес золота" – это не просто о цене, а о внутреннюю стоимость, которую не измерить деньгами.
Украинский язык позволяет передать это с нежностью, глубиной и точностью, в зависимости от контекста.
Это не единственное выражение, которое возникло из исторических реалий. Интересное происхождение имеет известное выражение – "последнее китайское предупреждение", о котором 24 Канал писал ранее.