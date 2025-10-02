Деякі відомі вислови мають під собою історичне підґрунтя, про яке ми з вами уже забули. А знаємо сьогодні лише про метафоричний контекст фразеологізму.

Чи має переклад і відповідник відомий вислів "на вес золота", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Як сказати українською "на вес золота"?

Відомий російськомовний вислів "на вес золота" – це метафора, яка означає надзвичайну цінність чогось, що важко здобути, щось рідкісне, потрібне, незамінне. Його вживають, коли хочуть підкреслити, щось, що має велику вагу, значення, вартість – не буквально, а емоційно, символічно.

Цікаво, що цей вислів, за часів Російської імперії, запозичили з французької мови – "au poids de l'or", що буквально означає "на вагу золота".

Вислів має історичне підґрунтя. У Середньовіччі золото було еквівалентом грошей, тому все, що було на нього подібне за цінністю, могло оцінюватися так само як і золото, за своєю вагою. Особливо цінними були "заморські товари" – спеції, чай, компоненти для парфумів, які могли продаватися чи то мінятися 1:1 з золотом.

Сьогодні цей вислів більше вживається більше у переносному значенні для підкреслення важливості чогось – дій, емоцій, якостей людини, явища, вміння, досвіду, часу, спокою та інше.

Додатковий час – на вагу золота / Freepik

Оскільки золото, як метал, ціниться в усьому світі, то у більшості мов, цей вислів перекладається дослівно. тому в українських словниках та літературі можемо зустріти переклад – "на вагу золота".

– Та звісно, як у степу... Вода на вагу золота. (Олесь Гончар).

Кожна спокійна хвилина тепер цінувалася на вагу золота. (Вадим Козаченко).

Звичайно, що цей вислів можна замінити і одним словом:

безцінний,

дорогоцінний,

коштовний,

неоціненний,

незамінний,

рідкісний.

Коли хочемо підкреслити унікальність: "Цей досвід – безцінний".

Для урочистих або поетичних контекстів: "Ваш час – дорогоцінний для нас".

Коли йдеться про людину, якість, момент: "Такий фахівець – рідкісна знахідка".

Коли щось не має аналогів: "Її досвід – незамінний у цій справі".

Отже, "на вагу золота" – це не просто про ціну, а про внутрішню вартість, яку не виміряти грошима.

Українська мова дозволяє передати це з ніжністю, глибиною і точністю, залежно від контексту.

