Имеет ли перевод и аналог известное выражение "на вес золота"

Как сказать на украинском "на вес золота"?

Известное русскоязычное выражение "на вес золота" – это метафора, которая означает чрезвычайную ценность чего-то, что трудно получить, что-то редкое, нужное, незаменимое. Его употребляют, когда хотят подчеркнуть, что-то, что имеет большой вес, значение, стоимость – не буквально, а эмоционально, символически.

Интересно, что это выражение, во времена Российской империи, позаимствовали из французского языка – "au poids de l'or", что буквально означает "на вес золота".

Выражение имеет историческую подоплеку. В Средневековье золото было эквивалентом денег, поэтому все, что было на него подобно по ценности, могло оцениваться так же как и золото, по своему весу. Особенно ценными были "заморские товары" – специи, чай, компоненты для духов, которые могли продаваться или меняться 1:1 с золотом.

Сегодня это выражение больше употребляется больше в переносном значении для подчеркивания важности чего-то – действий, эмоций, качеств человека, явления, умения, опыта, времени, покоя и прочее.

Поскольку золото, как металл, ценится во всем мире, то в большинстве языков, это выражение переводится дословно. поэтому в украинских словарях и литературе можем встретить перевод – "на вагу золота".

– И конечно, как в степи... Вода на вес золота (Олесь Гончар).

Каждая спокойная минута теперь ценилась на вес золота. (Вадим Козаченко).

Конечно, что это выражение можно заменить и одним словом:

безцінний,

дорогоцінний,

коштовний,

неоціненний,

незамінний,

рідкісний.

Когда хотим подчеркнуть уникальность: "Этот опыт – бесценен".

Для торжественных или поэтических контекстов: "Ваше время – драгоценно для нас".

Когда речь идет о человеке, качестве, момент: "Такой специалист – редкая находка".

Когда что-то не имеет аналогов: "Ее опыт – незаменим в этом деле".

Итак, "на вес золота" – это не просто о цене, а о внутреннюю стоимость, которую не измерить деньгами.

Украинский язык позволяет передать это с нежностью, глубиной и точностью, в зависимости от контекста.

