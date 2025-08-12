Сколько поступающих в вузы в этом году получили рекомендации на "бюджет"
Минобразования опубликовало результаты вступительной кампании этого года. Уже известно о том, сколько абитуриентов подались на бюджетную и контрактную формы обучения.
Сколько поступающих получили рекомендации, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на страницу Минобразования в фейсбуке.
Какое количество поступающих рекомендовали в МОН?
Министерство образования и науки опубликовало данные рекомендаций нынешнего поступления – обучения на бюджетную форму, контрактную, приоритетную. А также сколько выпускников подтвердили ее.
Итак, данные ГП "Инфоресурс" от Минобразования демонстрируют:
Общее количество рекомендаций: 176 376 абитуриентов получили рекомендации на поступление в вузы, и 145 064 уже ее подтвердили, а это – 82 процента.
Бюджет: получили рекомендацию – 65 493 поступающих, а 62 707, или 96 процентов, подтвердили ее.
Контракт: 110 883 поступающих получили рекомендацию, а 82 357, или 74 процента, подтвердили ее.
Приоритетность: получили рекомендацию – 106 443 поступающих, из них 94 151 – подтвердили ее.
По первым трем приоритетностям: получили рекомендации – 151 625, и подтвердили – 120 058 выпускников.
Кроме того, МОН продемонстрировало, каким способом подтвердили свое решение поступающие:
- 114 343 поступающих (79 процентов) – подтвердили с помощью КЭП;
- 102 547 (90 процентов) – воспользовались Дия.Подписью.
Министерство отметило, что 2 414 участников НМТ получили максимальный балл 200 хотя бы по одному предмету. Из них – 2 401 из них получили рекомендацию на обучение в украинских вузах по результатам алгоритма. А 2205 из них – подтвердили выбор места обучения.
Зачисление на основании подтвержденных рекомендаций и выполнения других требований завершилось 11 августа.
Сколько участников имеют 200 баллов / Фейсбук МОН
Как действовать на втором этапе поступления?
Для тех, кто подавал заявления, но не получил рекомендации по итогам работы алгоритма или не подтвердил свой выбор, автоматически участвуют во втором этапе конкурса.
Если поступающего зачислили по одному из заявлений на первом этапе, но он также хочет участвовать в конкурсе на контракт на втором этапе, то ему надо активировать соответствующие заявления.
Для этого в меню "Активные действия" необходимо установить отметку: "Подтверждаю желание быть зачисленным по этому заявлению на контракт, даже в случае зачисления по любому другому заявлению с приоритетностью".
Активировать деактивированные заявления также могут приемные комиссии по обращению поступающего.
Минобразования отметило, что благодаря обучению на бюджете или гранту, который покрывает часть стоимости обучения на контракте, государство обеспечит поддержку более половины поступающих.