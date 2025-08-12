Минобразования опубликовало результаты вступительной кампании этого года. Уже известно о том, сколько абитуриентов подались на бюджетную и контрактную формы обучения.

Сколько поступающих получили рекомендации, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на страницу Минобразования в фейсбуке.

Смотрите также "Все очень критично": В МОН рассказали о проблемах с кадрами и зарплатами в дошкольном учреждении

Какое количество поступающих рекомендовали в МОН?

Министерство образования и науки опубликовало данные рекомендаций нынешнего поступления – обучения на бюджетную форму, контрактную, приоритетную. А также сколько выпускников подтвердили ее.

Итак, данные ГП "Инфоресурс" от Минобразования демонстрируют:

Общее количество рекомендаций: 176 376 абитуриентов получили рекомендации на поступление в вузы, и 145 064 уже ее подтвердили, а это – 82 процента.

Бюджет: получили рекомендацию – 65 493 поступающих, а 62 707, или 96 процентов, подтвердили ее.

Контракт: 110 883 поступающих получили рекомендацию, а 82 357, или 74 процента, подтвердили ее.

Приоритетность: получили рекомендацию – 106 443 поступающих, из них 94 151 – подтвердили ее.