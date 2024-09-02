Зеленский назвал количество школ, в которых будут учиться офлайн: какая ситуация с укрытиями

В этом году в режиме офлайн заработали более 10 тысяч школ в Украине. Таким образом более 2 миллионов школьников будут учиться очно.

Еще миллион школьников начали учебный год в смешанном формате. Об этом Владимир Зеленский заявил в Запорожье во время регионального образовательного форума "Создаем будущее вместе".

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Как в этом году будут учиться школьники

Президент подчеркнул, что из-за близости к фронту или границе с Россией в части общин пока не могут вернуться к очному обучению.

Но мы делаем все возможное, чтобы как можно больше школ все же могли работать. И компонент безопасности – это фундамент нашей новой политики обеспечения образовательных возможностей в Украине,

– подчеркнул Зеленский.

Прежде всего речь идет о наличии укрытий, что позволяет школам работать оффлайн. Это касается областей, граничащих с зоной боевых действий, и в целом территории Украины, которая страдает от российских ударов.

По словам Владимира Зеленского, правительство имеет четкие поручения и по строительству укрытий, и по обеспечению школ автобусами. Сначала транспорт должны передать в прифронтовые и приграничные регионы, но цель – обеспечить всю Украину.

Также в Украине реализуют программу "Безопасная школа". Речь идет о дежурстве полицейских, наличии рамок металлоискателей на входе и быстром реагировании на любые инциденты.

К тому же в Украине будет действовать программа гарантированного бесплатного питания для детей с первого по четвертый класс. На реализацию этой инициативы через субвенцию МОН предусмотрено 5,8 миллиарда гривен.