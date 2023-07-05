Безопасность – больше всего: сколько учебных заведений еще не имеют укрытий

Война продолжается, а значит, образовательный процесс возможен только после обеспечения безопасности учеников и студентов. Укрытие – основной фактор, выполняющий эту миссию.

Как рассказал глава МОН Оксен Лисовой, обустройство имеющихся укрытий и строительство новых не останавливается ни на минуту. Благодаря этому удалось привести в порядок много хранилищ, но предстоит еще много работы, чтобы быть уверенными в полной безопасности учащихся и студентов в случае объявления сигнала воздушной тревоги.

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Сколько укрытий еще предстоит обустроить

По словам Лисового, учебные заведения обеспечены укрытиями уже на 67%, речь идет о более чем 19 тысячах зданий учебных заведений. В бюджете на 2023 год для завершения процесса было выделено 1,5 миллиарда гривен.

Текущие показатели позволяют обеспечить укрытие для 650 тысяч учеников и студентов, это не более половины. Работа будет продолжаться, пока не удастся гарантировать безопасный образовательный процесс для всех участников.

МОН систематически осуществляет мониторинг состояния выполнения соответствующих работ, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, которые финансируются за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в учебных заведениях,

– сказал Лисовой.

Ранее сообщалось, что в Украине только 77% укрытий пригодны к использованию. В них может уместиться 43% населения Украины.