Як розповів очільник МОН Оксен Лісовий, облаштування наявних укриттів та будівництво нових не зупиняється ані на мить. Завдяки цьому вдалося привести до ладу багато сховищ, але попереду ще багато роботи, аби бути впевненими у повній безпеці учнів та студентів у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.

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Скільки укриттів ще потрібно облаштувати

За словами Лісового, навчальні заклади забезпечені укриттями вже на 67%, йдеться про понад 19 тисяч будівель закладів освіти. У бюджеті на 2023 рік для завершення процесу виділили 1,5 мільярда гривень.

Поточні показники дозволяють забезпечити укриття для 650 тисяч учнів та студентів, це трішки більше як половина. Робота буде тривати доти, доки не вдасться гарантувати безпечний освітній процес для абсолютно усіх учасників.

МОН систематично здійснює моніторинг стану виконання відповідних робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах освіти,

– сказав Лісовий.

Раніше повідомлялося, що в Україні лише 77% укриттів придатні до використання. В них може вміститися 43% населення України.