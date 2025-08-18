Какова стоимость обучения в Сумском государственном университете
- Самые дорогие специальности в Сумском государственном университете – "Медицина" и Стоматология".
- Какая стоимость обучения на других специальностях – читайте в новости.
Обучение на самых дорогих специальностях в Сумском государственном университете стоит более 50 тысяч гривен. Такие цены на "Медицине" и "Стоматологии".
Более 49 тысяч гривен в год придется заплатить за обучение на "Журналистике", "Маркетинга", "Менеджменте", "Банковском деле", "Экономике". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.
Смотрите также Какие цены на обучение в Волынском университете имени Леси Украинки
Какова стоимость обучения в СумГУ?
К самым дешевым специальностям, обучение на которых стоит 26,5 тысячи гривен, относятся "История и археология", "Среднее образование (история и гражданское образование)".
Стоимость обучения на первом курсе Сумского государственного университета в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) в целом такова:
Физическая культура и спорт – 35 тысяч гривен;
Стоматология – 54,4 тысячи гривен;
Медицина – 51,2 тысячи гривен;
Медсестринство (экстренная медицина) – 39,4 тысячи гривен;
Терапия и реабилитация (физическая терапия) – 39,4 тысячи гривен;
Среднее образование (английский язык и зарубежная литература) – 28,5 тысячи гривен;
Филология (германские языки и литературы, первая – английский) – 39,4 тысячи гривен;
Психология – 39,4 тысячи гривен;
Журналистика – 49,2 тысячи гривен;
Социальная работа и консультирование – 39,4 тысячи гривен;
Среднее образование (история и гражданское образование) – 26,5 тысячи гривен;
История и археология – 26,5 тысячи гривен;
Право – 49,2 тысячи гривен;
Правоохранительная деятельность – 35 тысяч гривен;
Международное право – 49,2 тысячи гривен;
Экономика и международные экономические отношения – 49,2 тысячи гривен;
Учет и налогообложение – 49,2 тысячи гривен;
Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 49,2 тысячи гривен;
Менеджмент – 49,2 тысячи гривен;
Маркетинг – 49,2 тысячи гривен;
Экология – 29,5 тысячи гривен;
Химия – 29,5 тысячи гривен;
Технологии защиты окружающей среды – 29,5 тысячи гривен;
Энергопроизводство (теплоэнергетика) – 29,5 тысячи гривен;
Материаловедение – 29,5 тысячи гривен;
Прикладная механика – 29,5 тысячи гривен;
Машиностроение – 29,5 тысячи гривен;
Прикладная математика – 39,4 тысячи гривен;
Компьютерные науки – 39,4 тысячи гривен;
Кибербезопасность и защита информации – 39,4 тысячи гривен;
Компьютерная инженерия – 39,4 тысячи гривен;
Электрическая инженерия – 29,5 тысячи гривен;
Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 29,5 тысячи гривен;
Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 29,5 тысячи гривен;
Биомедицинская инженерия – 29,5 тысячи гривен;
Мы также информировали, на каких специальностях в этом году зафиксировали самые высокие проходные баллы на бюджет.