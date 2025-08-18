Обучение на самых дорогих специальностях в Сумском государственном университете стоит более 50 тысяч гривен. Такие цены на "Медицине" и "Стоматологии".

Более 49 тысяч гривен в год придется заплатить за обучение на "Журналистике", "Маркетинга", "Менеджменте", "Банковском деле", "Экономике". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Какова стоимость обучения в СумГУ?

К самым дешевым специальностям, обучение на которых стоит 26,5 тысячи гривен, относятся "История и археология", "Среднее образование (история и гражданское образование)".

Стоимость обучения на первом курсе Сумского государственного университета в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) в целом такова:

Физическая культура и спорт – 35 тысяч гривен;

Стоматология – 54,4 тысячи гривен;

Медицина – 51,2 тысячи гривен;

Медсестринство (экстренная медицина) – 39,4 тысячи гривен;

Терапия и реабилитация (физическая терапия) – 39,4 тысячи гривен;

Среднее образование (английский язык и зарубежная литература) – 28,5 тысячи гривен;

Филология (германские языки и литературы, первая – английский) – 39,4 тысячи гривен;

Психология – 39,4 тысячи гривен;

Журналистика – 49,2 тысячи гривен;

Социальная работа и консультирование – 39,4 тысячи гривен;

Среднее образование (история и гражданское образование) – 26,5 тысячи гривен;

История и археология – 26,5 тысячи гривен;

Право – 49,2 тысячи гривен;

Правоохранительная деятельность – 35 тысяч гривен;

Международное право – 49,2 тысячи гривен;

Экономика и международные экономические отношения – 49,2 тысячи гривен;

Учет и налогообложение – 49,2 тысячи гривен;

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 49,2 тысячи гривен;

Менеджмент – 49,2 тысячи гривен;

Маркетинг – 49,2 тысячи гривен;

Экология – 29,5 тысячи гривен;

Химия – 29,5 тысячи гривен;

Технологии защиты окружающей среды – 29,5 тысячи гривен;

Энергопроизводство (теплоэнергетика) – 29,5 тысячи гривен;

Материаловедение – 29,5 тысячи гривен;

Прикладная механика – 29,5 тысячи гривен;

Машиностроение – 29,5 тысячи гривен;

Прикладная математика – 39,4 тысячи гривен;

Компьютерные науки – 39,4 тысячи гривен;

Кибербезопасность и защита информации – 39,4 тысячи гривен;

Компьютерная инженерия – 39,4 тысячи гривен;

Электрическая инженерия – 29,5 тысячи гривен;

Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 29,5 тысячи гривен;

Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 29,5 тысячи гривен;

Биомедицинская инженерия – 29,5 тысячи гривен;

Мы также информировали, на каких специальностях в этом году зафиксировали самые высокие проходные баллы на бюджет.