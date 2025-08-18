Укр Рус
18 августа, 09:00
Какова стоимость обучения в Сумском государственном университете

Мария Волошин
Основні тези
  • Самые дорогие специальности в Сумском государственном университете – "Медицина" и Стоматология".
  • Какая стоимость обучения на других специальностях – читайте в новости.

Обучение на самых дорогих специальностях в Сумском государственном университете стоит более 50 тысяч гривен. Такие цены на "Медицине" и "Стоматологии".

Более 49 тысяч гривен в год придется заплатить за обучение на "Журналистике", "Маркетинга", "Менеджменте", "Банковском деле", "Экономике". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Какова стоимость обучения в СумГУ?

К самым дешевым специальностям, обучение на которых стоит 26,5 тысячи гривен, относятся "История и археология", "Среднее образование (история и гражданское образование)".

Стоимость обучения на первом курсе Сумского государственного университета в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) в целом такова:

  • Физическая культура и спорт – 35 тысяч гривен;

  • Стоматология – 54,4 тысячи гривен;

  • Медицина – 51,2 тысячи гривен;

  • Медсестринство (экстренная медицина) – 39,4 тысячи гривен;

  • Терапия и реабилитация (физическая терапия) – 39,4 тысячи гривен;

  • Среднее образование (английский язык и зарубежная литература) – 28,5 тысячи гривен;

  • Филология (германские языки и литературы, первая – английский) – 39,4 тысячи гривен;

  • Психология – 39,4 тысячи гривен;

  • Журналистика – 49,2 тысячи гривен;

  • Социальная работа и консультирование – 39,4 тысячи гривен;

  • Среднее образование (история и гражданское образование) – 26,5 тысячи гривен;

  • История и археология – 26,5 тысячи гривен;

  • Право – 49,2 тысячи гривен;

  • Правоохранительная деятельность – 35 тысяч гривен;

  • Международное право – 49,2 тысячи гривен;

  • Экономика и международные экономические отношения – 49,2 тысячи гривен;

  • Учет и налогообложение – 49,2 тысячи гривен;

  • Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 49,2 тысячи гривен;

  • Менеджмент – 49,2 тысячи гривен;

  • Маркетинг – 49,2 тысячи гривен;

  • Экология – 29,5 тысячи гривен;

  • Химия – 29,5 тысячи гривен;

  • Технологии защиты окружающей среды – 29,5 тысячи гривен;

  • Энергопроизводство (теплоэнергетика) – 29,5 тысячи гривен;

  • Материаловедение – 29,5 тысячи гривен;

  • Прикладная механика – 29,5 тысячи гривен;

  • Машиностроение – 29,5 тысячи гривен;

  • Прикладная математика – 39,4 тысячи гривен;

  • Компьютерные науки – 39,4 тысячи гривен;

  • Кибербезопасность и защита информации – 39,4 тысячи гривен;

  • Компьютерная инженерия – 39,4 тысячи гривен;

  • Электрическая инженерия – 29,5 тысячи гривен;

  • Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 29,5 тысячи гривен;

  • Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 29,5 тысячи гривен;

  • Биомедицинская инженерия – 29,5 тысячи гривен;

