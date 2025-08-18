Навчання на найдорожчих спеціальностях у Сумському державному університеті коштує понад 50 тисяч гривень. Такі ціни на "Медицині" та "Стоматології".

Понад 49 тисяч гривень за рік доведеться заплатити за навчання на "Журналістиці", "Маркетингу", "Менеджменті", "Банківській справі", "Економіці". Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

Яка вартість навчання у СумДУ?

До найдешевших спеціальностей, навчання на яких коштує 26,5 тисячі гривень, належать "Історія та археологія", "Середня освіта (історія та громадянська освіта)".

Вартість навчання на першому курсі Сумського державного університету у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) загалом така:

Фізична культура і спорт – 35 тисяч гривень;

Стоматологія – 54,4 тисячі гривень;

Медицина – 51,2 тисячі гривень;

Медсестринство (екстрена медицина) – 39,4 тисячі гривень;

Терапія та реабілітація (фізична терапія) – 39,4 тисячі гривень;

Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література) – 28,5 тисячі гривень;

Філологія (германські мови та літератури, перша – англійська) – 39,4 тисячі гривень;

Психологія – 39,4 тисячі гривень;

Журналістика – 49,2 тисячі гривень;

Соціальна робота та консультування – 39,4 тисячі гривень;

Середня освіта (історія та громадянська освіта) – 26,5 тисячі гривень;

Історія та археологія – 26,5 тисячі гривень;

Право – 49,2 тисячі гривень;

Правоохоронна діяльність – 35 тисяч гривень;

Міжнародне право – 49,2 тисячі гривень;

Економіка та міжнародні економічні відносини – 49,2 тисячі гривень;

Облік і оподаткування – 49,2 тисячі гривень;

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 49,2 тисячі гривень;

Менеджмент – 49,2 тисячі гривень;

Маркетинг – 49,2 тисячі гривень;

Екологія – 29,5 тисячі гривень;

Хімія – 29,5 тисячі гривень;

Технології захисту навколишнього середовища – 29,5 тисячі гривень;

Енерговиробництво (теплоенергетика) – 29,5 тисячі гривень;

Матеріалознавство – 29,5 тисячі гривень;

Прикладна механіка – 29,5 тисячі гривень;

Машинобудування – 29,5 тисячі гривень;

Прикладна математика – 39,4 тисячі гривень;

Комп'ютерні науки – 39,4 тисячі гривень;

Кібербезпека та захист інформації – 39,4 тисячі гривень;

Комп'ютерна інженерія – 39,4 тисячі гривень;

Електрична інженерія – 29,5 тисячі гривень;

Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 29,5 тисячі гривень;

Автоматизація, комп'ютерно‐інтегровані технології та робототехніка – 29,5 тисячі гривень;

Біомедична інженерія – 29,5 тисячі гривень;

Ми також інформували, на яких спеціальностях цьогоріч зафіксували найвищі прохідні бали на бюджет.