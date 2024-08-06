Сколько стоит год обучения на "Кибербезопасности" в вузах

В Украине продолжается вступительная кампания этого года. Абитуриенты, которые поступают на контрактную форму в вуз, смогут претендовать на грант от государства.

Финансовая помощь даст возможность студенту компенсировать стоимость обучения на выбранной специальности. Сколько надо заплатить, если намерен учиться на "Кибербезопасности", читайте дальше.

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Сколько надо заплатить за год обучения на "Кибербезопасность"

Одним из трендов прошлых лет стал рост популярности среди абитуриентов специальности "Кибербезопасность и защита информации". В прошлом году абитуриенты подали на эту специальность почти 19 тысяч заявлений.

Осваивать эту специальность молодежь стремилась больше всего в следующих ЗВО:

- Национальный авиационный университет (1793 заявления) – 44,9 тысячи гривен (+40,3%);

- Национальный университет "Львовская политехника" (1721 заявление) – 42,3 тысячи гривен (+5,2%);

- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (1105 заявлений) – 49,9 тысячи гривен (+11,1%);

- Государственный университет информационно-коммуникационных технологий (886 заявлений) – 30,28 тысячи гривен (0%);

- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (859 заявлений) – 39,9 тысячи гривен (0%).

Итак, средняя стоимость обучения по специальности "Кибербезопасность и защита информации" в названных университетах составляет около 41 тысячи гривен.

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