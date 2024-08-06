Фінансова допомога дасть можливість студентові компенсувати вартість навчання на обраній спеціальності. Скільки треба заплатити, якщо маєш намір навчатися на "Кібербезпеці", читайте далі.

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Скільки треба заплатити за рік навчання на "Кібербезпека"

Одним із трендів минулих років стало зростання популярності серед вступників спеціальності "Кібербезпека та захист інформації". Торік вступники подали на цю спеціальність майже 19 тисяч заяв.

Опановувати цей фах молодь прагнула найбільше у наступних ЗВО:

• Національний авіаційний університет (1793 заяви) – 44,9 тисячі гривень (+40,3%);

• Національний університет "Львівська політехніка" (1721 заява) – 42,3 тисячі гривень (+5,2%);

• Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (1105 заяв) – 49,9 тисячі гривень (+11,1%);

• Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (886 заяв) – 30,28 тисячі гривень (0%);

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка (859 заяв) – 39,9 тисячі гривень (0%).

Отже, середня вартість навчання за спеціальністю "Кібербезпека та захист інформації" в названих університетах становить близько 41 тисячі гривень.

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