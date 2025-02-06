"Абие" – что означает это загадочное слово и откуда оно взялось: ищем истину

Переход на украинский язык способствует возвращению в речь запрещенных и забытых слов, которые раньше были в живой речи.

Радует, что украинцы учат историю своего языка, говорят не только на литературном, но и берут слова из диалектов и говоров. А еще – ищут древние забытые слова, которые берут для творческих псевдонимов, как вот Абие. А что означает слово и какое его происхождение рассказывает 24 Канал.

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Что же такое "абие"

Слово "абие" снова возродилось и стало на слуху с началом Национального отбора на Евровидение-2025. Это творческий псевдоним одной из конкурсанток – Натальи Шевченко.

Это древнее слово исполнительница нашла в одном из словарей, и оно ее зацепило. А в "Словаре старых слов. Хрестоматия древней украинской литературы" А. Белецкого, оно толкуется как:

"Абие" – устаревший вариант слова "неожиданно". А еще можно сказать:

вдруг,

снова,

сейчас,

в то же время,

уже,

когда,

с того,

сразу.

Немало вариантов и разнообразно! Как думаете, стоит вернуть это слово в нашу ежедневную речь?

Важно правильно произносить это слово – правильное древнее ударение слова нам неизвестно, а вот певица называет себя Абие – ударение на "і".

Мне импонирует это явление, которое возникает внезапно, продолжается и снова возникает из ничего. Как-то я себе так нарисовала это. Правильного ударения мы не знаем, но я называю себя Абие

– комментирует исполнительница выбор своего псевдо.

Почему же Абие: смотрите видео:

Интересно! Певица Абие (Наталья Шевченко) родилась в городе Миргород, Полтавская область. С детства увлекалась музыкой и поэзией. Автор песен и преподаватель вокала в собственной студии.

Абие – "Дом": смотрите видео

Финал Нацотбора на Евровидение состоится 8 февраля. Среди конкурсантов и Абие с песней "Дом". Не пропустите, чтобы отдать голос за своего фаворита, которого вы хотите увидеть в Базеле в мае!