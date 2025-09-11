Помните, что в украинском языке существуют неизменяемые существительные. Хотя слова и не меняются, но они имеют свой род, а как его определить рассказываем дальше.

Как правильно определять род неизменяемых существительных, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог филолога @repetytorka.anna.

Смотрите также Украинские фамилии материнского происхождения: проверьте, нет ли среди них вашей

Что такое неизменяемые существительные?

В украинском языке есть такие слова, которые не меняют свою форму при склонении и не имеют окончаний. Их называют – неизменяемые существительные.

К ним относятся:

иноязычные слова с конечным гласным – метро, такси, кино, жюри, табу, худи, кимоно;

с конечным гласным – метро, такси, кино, жюри, табу, худи, кимоно; отдельные собственные названия , например, географические – Токио, Чили, Баку, Миссури;

, например, географические – Токио, Чили, Баку, Миссури; женские фамилии на согласный или -о – Коваль, Шевченко, Кух.

на согласный или -о – Коваль, Шевченко, Кух. аббревиатуры – ВУЗ, ГЭС, НАТО.

Такие слова не изменяются, несмотря на то, что слово-сосед в этом нуждается, к примеру слова "пони" и "мяч": играть с пони и играть с мячом.

Хотя эти слова и не изменяются, но они имеют род. И это может вызвать определенные сложности, как его определить, потому что именно такое задание есть на НМТ.

Для неизменяемых существительных – категория рода сохраняется и определяется по контексту или по общему названию. Но главное правило, которым стоит руководствоваться – это существо или не существо. Мужской род: Если неизменяемое существительное это названия животных – кенгуру, шимпанзе, пони, какаду и названия не-существ, обозначающие мужской род или профессию – торнадо, маэстро. Учтите! Есть и исключения из этого правила: цеце – муха, женский род и иваси – рыба, женский род. Женский род: Понятные этикетные определения женщин – госпожа, леди, мадам, фрау. Средний род: Названия несущественных, заканчивающихся на гласный звук – кино, метро, шоссе, кашне, кашпо, манго. Как определить род неизменяемых слов: смотрите видео А вот род географических названий определяем по определению – что это? Огайо – штат, мужской род, Токио – город, средний род, Миссури – река, женский род.

Обратите внимание! Существительные пальто, ситро склоняются: ключи в пальто, закутаться в теплое пальто.

На это правило следует обращать внимание, когда выполняете задание – какое окончание будет иметь сопутствующее слово:

мадам – красивая,

манго – сочное,

кенгуру – сильный,

Токио – большой.

Попробуйте определить самостоятельно, как вы усвоили это правило:

Тривал.. турне, дорог.. манто, солодк.. драже, красив.. кашне, вродлив.. фрау, сонячн.. Баку, смачн.. івасі, кумедн.. какаду, затишн.. кафе.

Язык – это всегда интересно, а иногда и – неожиданно! Вот почему не стоит употреблять повторяемости в своей речи. Говорите на украинском!