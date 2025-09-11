Какого рода слово "худи": знаете ли вы, как вообще определяется род в таких словах
- В украинском языке есть неизменяемые существительные, которые не меняют свою форму и не имеют окончаний, как, например, метро, такси, худі.
- Род таких существительных определяется контекстом, например, через сопутствующие слова: красивая мадам, сочное манго, большое Токио.
Помните, что в украинском языке существуют неизменяемые существительные. Хотя слова и не меняются, но они имеют свой род, а как его определить рассказываем дальше.
Как правильно определять род неизменяемых существительных, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог филолога @repetytorka.anna.
Что такое неизменяемые существительные?
В украинском языке есть такие слова, которые не меняют свою форму при склонении и не имеют окончаний. Их называют – неизменяемые существительные.
К ним относятся:
- иноязычные слова с конечным гласным – метро, такси, кино, жюри, табу, худи, кимоно;
- отдельные собственные названия, например, географические – Токио, Чили, Баку, Миссури;
- женские фамилии на согласный или -о – Коваль, Шевченко, Кух.
- аббревиатуры – ВУЗ, ГЭС, НАТО.
Такие слова не изменяются, несмотря на то, что слово-сосед в этом нуждается, к примеру слова "пони" и "мяч": играть с пони и играть с мячом.
Хотя эти слова и не изменяются, но они имеют род. И это может вызвать определенные сложности, как его определить, потому что именно такое задание есть на НМТ.
Для неизменяемых существительных – категория рода сохраняется и определяется по контексту или по общему названию. Но главное правило, которым стоит руководствоваться – это существо или не существо.
- Мужской род: Если неизменяемое существительное это названия животных – кенгуру, шимпанзе, пони, какаду и названия не-существ, обозначающие мужской род или профессию – торнадо, маэстро.
Учтите! Есть и исключения из этого правила: цеце – муха, женский род и иваси – рыба, женский род.
- Женский род: Понятные этикетные определения женщин – госпожа, леди, мадам, фрау.
- Средний род: Названия несущественных, заканчивающихся на гласный звук – кино, метро, шоссе, кашне, кашпо, манго.
Как определить род неизменяемых слов: смотрите видео
Обратите внимание! Существительные пальто, ситро склоняются: ключи в пальто, закутаться в теплое пальто.
На это правило следует обращать внимание, когда выполняете задание – какое окончание будет иметь сопутствующее слово:
- мадам – красивая,
- манго – сочное,
- кенгуру – сильный,
- Токио – большой.
Попробуйте определить самостоятельно, как вы усвоили это правило:
Тривал.. турне, дорог.. манто, солодк.. драже, красив.. кашне, вродлив.. фрау, сонячн.. Баку, смачн.. івасі, кумедн.. какаду, затишн.. кафе.
Язык – это всегда интересно, а иногда и – неожиданно! Вот почему не стоит употреблять повторяемости в своей речи. Говорите на украинском!