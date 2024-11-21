Привыкли к "капюшону", а попробуйте использовать украинский вариант, а их несколько

На улице уже холодно и мы стремимся утеплиться и защитить голову от ветра и холода, надев "капюшон". А правильно ли называем этот элемент одежды.

24 Канал предлагает рассмотреть слово "капюшон", уместно ли его использовать в украинском языке и есть ли у него соответствия.

Смотрите также На украинском – "парик" или нет: давайте разберемся раз и навсегда

Пользуемся "капюшоном" или подберем соответствие

Знакомое слово "капюшон" может вызвать сомнение, правильно ли мы его употребляем.

Слово капюшон иноязычного происхождения и заимствовано из французского языка – capuchon.

Что такое капюшон Это элемент одежды, который имеет вид головного убора, который крепится к воротнику или является элементом кроя одежды. Элемент теплой или верхней одежды. Обычно, его носят для защиты от окружающей среды, в модных целях, как часть традиционного наряда или спецодежды, для защиты от ослепления или для маскировки. Он может быть цельным, или состоять из двух частей, соединяющихся застежкой-молнией.

Однако, в украинском языке есть несколько своих обозначений:

Каптур;

Відло́га;

зату́ла;

ко́ба;

ко́бка;

боро́дица;

на́хлучка;

ко́бень;

ворок;

откидка.

Иногда употребляют слово башлык, тюркского происхождения, которым преимущественно обозначают суконный капюшон с длинными концами, который надевают поверх шапки.

Поэтому, выбирайте слово на свой вкус и обогащайте речь!

В капюшоне удобно / фото для привлечения внимания

Интересное о "капюшоне"

В истории известны факты, когда капюшон служил признаком принадлежности к определенной группе. Например, белый капюшон, закрывающий все лицо, с прорезями для глаз – признак членов Ку-клукс-клана.

По мнению психологов, частое ношение капюшона без необходимости может рассматриваться как защитная реакция от воздействия окружающего мира, подсознательное стремление отгородиться от него.