Привыкли к "капюшону", а попробуйте использовать украинский вариант, а их несколько
На улице уже холодно и мы стремимся утеплиться и защитить голову от ветра и холода, надев "капюшон". А правильно ли называем этот элемент одежды.
24 Канал предлагает рассмотреть слово "капюшон", уместно ли его использовать в украинском языке и есть ли у него соответствия.
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Пользуемся "капюшоном" или подберем соответствие
Знакомое слово "капюшон" может вызвать сомнение, правильно ли мы его употребляем.
Слово капюшон иноязычного происхождения и заимствовано из французского языка – capuchon.
Что такое капюшон
Это элемент одежды, который имеет вид головного убора, который крепится к воротнику или является элементом кроя одежды. Элемент теплой или верхней одежды. Обычно, его носят для защиты от окружающей среды, в модных целях, как часть традиционного наряда или спецодежды, для защиты от ослепления или для маскировки. Он может быть цельным, или состоять из двух частей, соединяющихся застежкой-молнией.
Однако, в украинском языке есть несколько своих обозначений:
- Каптур;
- Відло́га;
- зату́ла;
- ко́ба;
- ко́бка;
- боро́дица;
- на́хлучка;
- ко́бень;
- ворок;
- откидка.
Иногда употребляют слово башлык, тюркского происхождения, которым преимущественно обозначают суконный капюшон с длинными концами, который надевают поверх шапки.
Поэтому, выбирайте слово на свой вкус и обогащайте речь!
В капюшоне удобно / фото для привлечения внимания
Интересное о "капюшоне"
В истории известны факты, когда капюшон служил признаком принадлежности к определенной группе. Например, белый капюшон, закрывающий все лицо, с прорезями для глаз – признак членов Ку-клукс-клана.
По мнению психологов, частое ношение капюшона без необходимости может рассматриваться как защитная реакция от воздействия окружающего мира, подсознательное стремление отгородиться от него.