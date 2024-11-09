Среди слов-русизмов осталось и слово "парик". 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" предлагает выяснить есть ли у него украинский перевод и какое происхождение этого слова.

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Как обозначается "парик" в украинском языке

Толковые словари дают такое объяснение, что такое "парик" – искусственный головной покров из чужих или синтетических волос на всю голову.

"Парики стал имиджевым аксессуаром не только актеров и певцов, но и людей, которые к этим профессиям не касаются. Он может быть как для создания стильных образов, частью карнавального костюма, так и необходимостью людям, которые потеряли волосяной покров. Однако, обозначение этого изделия, в украинском языке совсем другое.

"Парик" – это русизм, который происходит из французского языка – "perruque". Украинский аналог звучит по-другому – "перука" и ближе к итальянскому звучанию – "parrucca".

Интересные факты о парике

Парики бывают двух видов: искусственные и сделанные из натурального материала. Разнообразие моделей настолько велико, что порой можно потеряться при выборе подходящей.

Природные волосы для изготовления париков берут у людей или животных.

Парик индивидуального изготовления – очень дорогостоящая вещь.

Парики носили практически везде. Началось все с Персии. После этого у персов идею перехватили греки, правда, только для театральных выступлений. Римляне вообще париками пользовались в повседневной жизни. В Риме парик свидетельствовал о статусе человека.

На территории Украины появление парика связано со временами Речи Посполитой.

Парики делали, преимущественно из натуральных волос и даже из волос преступников, которые за свои деяния были приговорены к смертной казни. Если заключенный имел роскошную шевелюру, и он был приговорен к смертной казни, то мог завещать ее родственникам, которые могли продать волосы за большие деньги.

В средневековье считалось, что светлые волосы – это признак благородной крови, поэтому белые парики были в несколько раз дороже.

Из рыжих волос парики почти не изготавливались – в Европе этот цвет считался признаком ведьмы.

Что такое аллонж Это парик с длинными волнистыми прядями. Был введен при дворе короля Людовика XIV (1638 – 1715) во второй половине XVII веке и покорил всю Европу. Парик с локонами должен был напоминать львиную гриву, сначала его изготавливали бело-рыжеватым. Со временем самыми популярными стали белоснежные аллонжи, похожие на большое пушистое "облако". Со временем мода изменилась и в начале XVIII века, появился укороченный вариант аллонжа – "бинет". В наше время аллонжи носят судьи и парламентарии в Великобритании и Австралии.

Боитесь попробовать сделать что-то новое со своими волосами – постричь или покрасить, но есть желание изменить имидж – попробуйте примерить парик.