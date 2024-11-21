Звикли до "капюшона", а спробуйте використати український варіант, а їх кілька

21 листопада 2024, 14:28
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Автор: Олеся Кух

На вулиці уже холодно і ми прагнемо утеплитися і захистити голову від вітру та холоду, одягнувши "капюшон". А чи правильно називаємо цей елемент одягу.

24 Канал пропонує розглянути слово "капюшон", чи доречно його використовувати в українській мові і чи є у нього відповідники.

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Користуємося "капюшоном" чи підберемо відповідник

Знайоме слово "капюшон" може викликати сумнів, чи правильно ми його вживаємо. 

Слово капюшо́н іншомовного походження і запозичене з французької мови capuchon.

Що таке капюшон

 Це елемент одягу, який має вигляд головного убору, що кріпиться до коміра чи є елементом крою одягу. Елемент теплого чи верхнього одягу. Зазвичай, його носять для захисту від навколишнього середовища, в модних цілях, як частину традиційного вбрання або спецодягу, для захисту від засліплення або для маскування. Він може бути цілісним, чи складатися з двох частин, що з'єднуються застібкою-блискавкою.

Однак, в українській мові є кілька своїх позначень:

  • Ка́птур;
  • Відло́га;
  • зату́ла;
  • ко́ба;
  • ко́бка;
  • боро́диця;
  • на́хлучка;
  • ко́бень;
  • ворок;
  • відкидка.

Іноді вживають ще слово башли́к, тюркського походження, яким переважно позначають сукняний каптур з довгими кінцями, який надягають поверх шапки.

Тому, обирайте слово на свій смак та збагачуйте мовлення!

У каптурі зручно / фото для привернення уваги

Цікаве про "капюшон"

    В історії відомі факти, коли каптур слугував ознакою приналежності до певної групи. Наприклад, білий каптур, що закриває все обличчя, з прорізами для очей – ознака членів Ку-клукс-клану.

    На думку психологів, часте носіння каптура без необхідності може розглядатися як захисна реакція від впливу навколишнього світу, підсвідоме прагнення відгородитися від нього.