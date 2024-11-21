Звикли до "капюшона", а спробуйте використати український варіант, а їх кілька
На вулиці уже холодно і ми прагнемо утеплитися і захистити голову від вітру та холоду, одягнувши "капюшон". А чи правильно називаємо цей елемент одягу.
24 Канал пропонує розглянути слово "капюшон", чи доречно його використовувати в українській мові і чи є у нього відповідники.
Дивіться також Українською – "парік" чи ні: розберімось раз і назавжди
Користуємося "капюшоном" чи підберемо відповідник
Знайоме слово "капюшон" може викликати сумнів, чи правильно ми його вживаємо.
Слово капюшо́н іншомовного походження і запозичене з французької мови – capuchon.
Що таке капюшон
Це елемент одягу, який має вигляд головного убору, що кріпиться до коміра чи є елементом крою одягу. Елемент теплого чи верхнього одягу. Зазвичай, його носять для захисту від навколишнього середовища, в модних цілях, як частину традиційного вбрання або спецодягу, для захисту від засліплення або для маскування. Він може бути цілісним, чи складатися з двох частин, що з'єднуються застібкою-блискавкою.
Однак, в українській мові є кілька своїх позначень:
- Ка́птур;
- Відло́га;
- зату́ла;
- ко́ба;
- ко́бка;
- боро́диця;
- на́хлучка;
- ко́бень;
- ворок;
- відкидка.
Іноді вживають ще слово башли́к, тюркського походження, яким переважно позначають сукняний каптур з довгими кінцями, який надягають поверх шапки.
Тому, обирайте слово на свій смак та збагачуйте мовлення!
У каптурі зручно / фото для привернення уваги
Цікаве про "капюшон"
В історії відомі факти, коли каптур слугував ознакою приналежності до певної групи. Наприклад, білий каптур, що закриває все обличчя, з прорізами для очей – ознака членів Ку-клукс-клану.
На думку психологів, часте носіння каптура без необхідності може розглядатися як захисна реакція від впливу навколишнього світу, підсвідоме прагнення відгородитися від нього.