Звикли до "капюшона", а спробуйте використати український варіант, а їх кілька

На вулиці уже холодно і ми прагнемо утеплитися і захистити голову від вітру та холоду, одягнувши "капюшон". А чи правильно називаємо цей елемент одягу.

24 Канал пропонує розглянути слово "капюшон", чи доречно його використовувати в українській мові і чи є у нього відповідники.

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Користуємося "капюшоном" чи підберемо відповідник

Знайоме слово "капюшон" може викликати сумнів, чи правильно ми його вживаємо.

Слово капюшо́н іншомовного походження і запозичене з французької мови – capuchon.

Що таке капюшон Це елемент одягу, який має вигляд головного убору, що кріпиться до коміра чи є елементом крою одягу. Елемент теплого чи верхнього одягу. Зазвичай, його носять для захисту від навколишнього середовища, в модних цілях, як частину традиційного вбрання або спецодягу, для захисту від засліплення або для маскування. Він може бути цілісним, чи складатися з двох частин, що з'єднуються застібкою-блискавкою.

Однак, в українській мові є кілька своїх позначень:

Ка́птур;

Відло́га;

зату́ла;

ко́ба;

ко́бка;

боро́диця;

на́хлучка;

ко́бень;

ворок;

відкидка.

Іноді вживають ще слово башли́к, тюркського походження, яким переважно позначають сукняний каптур з довгими кінцями, який надягають поверх шапки.

Тому, обирайте слово на свій смак та збагачуйте мовлення!

У каптурі зручно / фото для привернення уваги

Цікаве про "капюшон"

В історії відомі факти, коли каптур слугував ознакою приналежності до певної групи. Наприклад, білий каптур, що закриває все обличчя, з прорізами для очей – ознака членів Ку-клукс-клану.

На думку психологів, часте носіння каптура без необхідності може розглядатися як захисна реакція від впливу навколишнього світу, підсвідоме прагнення відгородитися від нього.