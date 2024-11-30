Точно ли говорим "кепка": какие признаки отличают этот головной убор от других

Головные уборы – часть гардероба мужчин, женщин и детей. Некоторые из них очень популярны, носятся круглогодично и они считаются унисекс, к примеру, кепки.

Головной убор – это элемент гардероба, который должен защитить от холода или солнца, а также является частью завершенного стильного образа. 24 Канал предлагает узнать о "кепке", ее историю и формы, а также, как же правильно их называть.

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Что отличает "кепку" среди других головных уборов

Кепка – едва ли не самый популярный головной убор с удлиненным козырьком с одной стороны.

Как головной убор была придумана для военных и прошла свою эволюцию от легкого шлема с козырьком до кепки-бейсболки.

Из Британии в США убор распространился благодаря генералу Бринтону Маккелану, кепки стали носить с 1860 года. Со временем дизайнеры компании New Era (США) оценили преимущества этого головного убора, трансформировали его в 1954 году для спортсменов, чтобы заменить соломенную шляпу и защитить от солнца, игроков в бейсбол. А со временем его начали носить, сначала фанаты этого спорта, а впоследствии и любой желающий. Поэтому головной убор получил другое название – бейсболка.

Основными отличиями кепки от других головных уборов является форма, и составляющие этого изделия. Кепка состоит из таких основных элементов:

козырька ровного или изогнутого;

купола (тульи) – чаще всего из 4, 5 или 6 клиньев;

застежки различного типа (может отсутствовать);

пуговицы (может отсутствовать).

Кепки-бейсболки различаются по дизайну, стилисты выделяют несколько основных фасонов:

классические – имеют высокую жесткую тулью с эмблемой или без, средний по размеру изогнутый козырек, металлическую, пластиковую или текстильную застежку. При применении металлической застежки используется овальный люверс для обрамления отверстия, в который продевают регулировочный хлястик, купол имеет 5 – 6 клиньев с люверсами;

– имеют высокую жесткую тулью с эмблемой или без, средний по размеру изогнутый козырек, металлическую, пластиковую или текстильную застежку. При применении металлической застежки используется овальный люверс для обрамления отверстия, в который продевают регулировочный хлястик, купол имеет 5 – 6 клиньев с люверсами; велосипедные – облегченный вариант бейсболки с мягкой небольшой тульей, маленьким козырьком, который может закатываться кверху и поверх можно одеть шлем.

– облегченный вариант бейсболки с мягкой небольшой тульей, маленьким козырьком, который может закатываться кверху и поверх можно одеть шлем. университетские – похожи на классические, но имеют более низкую тулью и всегда содержат эмблему или логотип университета;

– похожи на классические, но имеют более низкую тулью и всегда содержат эмблему или логотип университета; бейсболки дальнобойщиков или тракеров – имеют более высокую тулью, чем классические, больший козырек, металлическую, пластиковую или текстильную застежку, заднюю часть – из сетки;

– имеют более высокую тулью, чем классические, больший козырек, металлическую, пластиковую или текстильную застежку, заднюю часть – из сетки; модели с прямым козырьком – снэпбек. Эти модели от классических отличаются только формой козырька. Все снэпбеки с большими и прямыми козырьками;

А еще могут быть с дополнительной защитой для шеи или утепленные, чтобы носить в холодное время года.

Какой убор еще могут назвать "кепкой"

Под описание – мужской головной убор с козырьком, попадают еще картуз, кашкет, фуражка, кепи.

Кашкет – мужской форменный (военные, полиция, пилоты, моряки) головной убор с околышем и твердым козырьком. Как правило носится офицерским составом. В советской армии имел название – фуражка (поскольку его изначально носили фуражиры в армии).

Фуражка / Freepik

Другим видом, форменного убора является кепи – вид фуражки с высоким околышем и длинным широким прямым козырьком – дно кепи плоское и твердое. Это часть формы французской армии и полицейских.

Кепи / фото с ресурса Википедия

Ряд дизайнов кепок обозначают как картуз. Он является дизайнерским элементом мужского и женского образа, что сочетается с куртками, пальто, пиджаками. Рассмотрим 5 самых популярных фасонов кепок, которые легко узнаются и являются традиционными в культурных традициях народов и поколений.

Кепка-восьмиклинка – элегантный вариант головного убора, который носят мужчины и женщины. Шьется из плотной ткани, чаще всего из твида, имеет восемь клиньев, на месте их стыка – пуговицу в тон ткани. Козырек почти полностью скрывается под куполом. Эта модель снова пережила подъем популярности после выхода сериала "Острые козырьки".

Стильная кепка-восьмиклинка / Freepik

Кепка-"уточка" – модель получила такое название благодаря козырьку, который похож на утиный клюв. Козырек может быть не обособленным, а соединенным с кепкой в единое целое. Когда-то такой фасон считался сугубо мужским, но сегодня его носят женщины и девушки.

Популярная модель фуражки-уточки / Freepik

Кепка-"аэродром" была популярной в 70-х годах ХХ века. Особенно после фильмов "Мимино" и "Кавказская пленница". Верхняя часть этого головного убора плоская и широкая.

Кепка-кадетка или модифицированное кепи. В гражданскую жизнь пришла из военной формы. Она имеет высокую цилиндрическую тулью, заметный козырек, плотно сидит на голове. Этот фасон достаточно популярным не только среди приверженцев стиля милитари.

Кепка-кадетка / Freepik

Кепка-"Гаврош" – объемный головной убор, может быть асимметричной формы. Напоминает берет с козырьком. Фасон пришел к нам из Франции, считается очень стильным аксессуаром уличной моды и популярен не одно десятилетие.

"Гаврош"/ Freepik

Сериал "Острые козырьки" – хорошее "пособие" для изучения разновидностей головных уборов и способов их ношения.

Выбирайте модель, которая подходит вам и будьте стильными!