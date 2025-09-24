Есть ли слово "нарядный" в украинском языке: и как еще можно сказать о хорошем виде
- Слово "нарядный" есть в украинском языке и означает "оздоблений", "прикрашений", "одягнутий у святковий одяг".
- К слову "нарядный" есть много синонимов, таких как "ошатний", "стрійний", "вихідний", "святковий", которые могут быть использованы в различных контекстах.
Не все то русинизм, что нам может показаться сначала. Стоит лишь вникнуть в значение слова.
Есть ли у нас слово "нарядный"?
В украинском языке есть слова, которые кажутся нам россиянизмами или калькой на русское слово. Однако, учитывая общее праславянское происхождение, определенные слова могут содержаться в обоих языках. Но учтите – звучат они по-разному, учитывая фонетику каждого языка.
Если вам кажется, что слово "нарядный" россиянизм, то – нет, оно есть в украинских словарях. Слово "нарядный" – это прилагательное, образованным от глагола "нарядить", что означает "оздобити", "прикрасити", "одягнути у святковий одяг".
Это слово "нарядный" можно использовать в двух значениях:
- относительно внешнего вида живого существа – человека и даже животного, птицы;
- по отношению к неживому существу – одежды, комнаты, декора.
"Нарядний" ми можемо зустріти в українській літературі: "О, та який ви прийшли нарядний, урочистий! (Олесь Донченко).
А еще есть немало синонимов к каждому из случаев употребления этого слова.
Если мы говорим о нарядно одетом человеке, чтобы описать его или сделать комплимент, то можем использовать такие синонимы:
- ошатний,
- стрійний,
- виряджений,
- розряджений,
- вичепурений,
- розчепурений,
- вифранчений,
- приодягнений,
- стрійний,
- вибрендуваний,
- прибраний.
Именно такие слова-комплименты можно использовать, чтобы описать стилягу-чепуруна или фифу-чепурунку.
Если речь идет о красивой одежде, предназначенной для одевания в выходные, праздничные дни, для выхода в театр, гости и другие торжественные события, то кроме "нарядный", можем сказать:
- вихідний,
- недільний,
- ошатний,
- парадний,
- парадовий (про форму),
- празниковий,
- святешний,
- святний,
- святковий,
- святочний,
- стрійний.
Вот такое многообразие синонимов и поэтому не стоит ограничиваться только одним словом.
С чем стоит не запутаться?
И это еще не все. Если вы услышали – "посмотри, там нарядная", это не обязательно про красиво одетую женщину. Это может означать здание.
Ресурс "Словарь.UA" объясняет слово "нарядная", как существительное, которым обозначают помещение – комнату или будку, в котором дежурят, проводят вахту.
Біля нарядної валялась іржава вагонетка і височіла купа якихось старих труб (Олесь Донченко).
А вот со словом "наряд" следует быть осторожным и всегда уточнять. Потому что им обозначают и одежду, и задание/дежурство, то есть смену на работе, и дежурство в армии – "заступил в наряд".
Украинский язык всегда интересен!