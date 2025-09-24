Чи є слово “нарядний” в українській мові: та як ще можна сказати про гарний вигляд
- Слово "нарядний" є в українській мові та означає "оздоблений", "прикрашений", "одягнутий у святковий одяг".
- До слова "нарядний" є багато синонімів, таких як "ошатний", "стрійний", "вихідний", "святковий", які можуть бути використані в різних контекстах.
Не все те росіянізм, що нам може видатися спершу. Варто лише вдатися у значення слова.
Чи є в українській мові слово "нарядний", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "uk.WorldwideDictionary.org".
Чи є у нас слово "нарядний"?
В українській мові є слова, що видаються нам росіянізмами чи калькою на російське слово. Проте, зважаючи на спільне праслов'янське походження, певні слова можуть міститися в обох мовах. Але врахуйте – звучать вони по-різному, зважаючи на фонетику кожної мови.
Якщо вам видається, що слово "нарядний" росіянізм, то – ні, воно є в українських словниках. Слово "нарядний" – це прикметник, утвореним від дієслова "нарядити", що означає "оздобити", "прикрасити", "одягнути у святковий одяг".
Це слово "нарядний" можна використати у двох значеннях:
- стосовно зовнішнього вигляду живої істоти – людини та навіть тварини, птаха;
- стосовно неживої істоти – одягу, кімнати, декору.
"Нарядний" ми можемо зустріти в українській літературі: "О, та який ви прийшли нарядний, урочистий! (Олесь Донченко).
А ще є чимало синонімів до кожного з випадків вживання цього слова.
Якщо ми говоримо про нарядно одягнуту людину, щоб описати її чи зробити комплімент, то можемо використати такі синоніми:
- ошатний,
- стрійний,
- виряджений,
- розряджений,
- вичепурений,
- розчепурений,
- вифранчений,
- приодягнений,
- стрійний,
- вибрендуваний,
- прибраний.
Саме такі слова-компліменти можна використати, щоб описати стилягу-чепуруна чи фіфу-чепурунку.
Якщо розповідь ведеться про гарний одяг, призначений для одягання у вихідні, святкові дні, для виходу в театр, гості та інші урочисті події, то окрім "нарядний", можемо сказати:
- вихідний,
- недільний,
- ошатний,
- парадний,
- парадовий (про форму),
- празниковий,
- святешний,
- святний,
- святковий,
- святочний,
- стрійний.
Ось таке різноманіття синонімів і тому не варто обмежуватися лише одним словом.
З чим варто не заплутатися?
І це ще не все. Якщо ви почули – "подивись, там нарядна", це не обов'язково про красиво одягнуту жінку. Це може означати будівлю.
Ресурс "Словник.UA" пояснює слово "нарядна", як іменник, яким позначають приміщення – кімнату чи будку, у якому чергують, проводять вахту.
Біля нарядної валялась іржава вагонетка і височіла купа якихось старих труб (Олесь Донченко).
А от зі словом "наряд" слід бути обережним і завжди уточнювати. Бо ним позначають і одяг, і завдання/чергування, тобто зміну на роботі, і чергування в армії – "заступив в наряд".
Українська мова завжди цікава!