Точно не "утренник": как правильно назвать утренний праздник

Праздники и концерты являются частью детсадовской и школьной жизни детей. У самых маленьких они проводятся с утра, и называются по-украински не "утренник".

Об украинском переводе слова "утренник", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Марии Словолюб.

Смотрите также Не только "однофамилец": в украинском языке есть и другое обозначение

Как правильно сказать на украинском "утренник"?

Слово "утренник" пришло к нам из русского языка и часто употребляется для обозначения детского утреннего праздничного мероприятия – обычно новогоднего, рождественского или по другому случаю.

Не стоит калькировать его с русского вроде – "утренник" – русское слово украинскими буквами. Подобное толкование является ошибкой, и прежде всего потому, что у нас не "утро, а – "ранок".

Поэтому не стоит калькировать, а следует искать соответствия. А среди украинских вариантов:

ранограй,

святранок,

вранішник,

ранковичок.

А пользователи ресурса "Словообразование" предложили еще несколько вариантов – святечко, ранкуванок, дитсвято.

Конечно, замечательным вариантом будет использовать название праздника – "В детском саду состоялся утренний праздник ко Дню Святого Николая".

Как назвать утренний праздник: смотрите видео

Ну и само слово "праздник" можно заменить интересными синонимами:

імпреза,

вистава,

забава,

дійство,

феєрія.

И у вас получится – "Ранкова феєрія до Дня осені".

Ну а "дитяче свято" – общий вариант, который можно употреблять независимо от времени суток, если контекст понятен.

Язык – это не только средство общения, но и часть нашей культуры. Употребляя естественные украинские слова, или заимствованные, но на калькирование, мы обогащаем языковую среду и формируем хороший пример для детей. Говорите на украинском!