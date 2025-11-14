Укр Рус
14 листопада, 17:24
2

Точно не "утренник": як правильно назвати ранкове свято

Олеся Кух
Основні тези
  • Слово "утренник" з російської мови можна замінити українськими відповідниками, такими як: ранограй, святранок, вранішник, ранковичок.
  • Існують також варіанти синонімів слова "свято", серед яких: імпреза, вистава, забава, дійство, феєрія.

Свята та концерти є частиною дитсадківського та шкільного життя дітей. У найменших вони проводяться зранку, і називаються українською не "утренник".

Про український переклад слова "утренник", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Марії Словолюб.

Як правильно сказати українською "утренник"? 

Слово "утренник" прийшло до нас з російської мови й часто вживається для позначення дитячого ранкового святкового заходу – зазвичай новорічного, різдвяного чи з іншої нагоди.

Не варто калькувати його з російської на зразок – "утрєнік" – російське слово українськими літерами. Подібне тлумачення є помилкою, і перш за все тому, що у нас не "утро, а – "ранок". 

Тому не варто калькувати, а слід шукати відповідники. А серед українських варіантів:

  • ранограй,
  • святранок,
  • вранішник,
  • ранковичок.

А користувачі ресурсу "Словотвір" запропонували ще кілька варіантів – святечко, ранкуванок, дитсвято.

Звичайно, чудовим варіантом буде використати назву свята – "У дитячому садочку відбулося ранкове свято до Дня Святого Миколая".

Як назвати ранкове свято: дивіться відео

Ну і саме слово "свято" можна замінити цікавими синонімами:

  • імпреза,
  • вистава,
  • забава,
  • дійство,
  • феєрія.

І у вас вийде – "Ранкова феєрія до Дня осені". 

Ну а "дитяче свято" – загальний варіант, який можна вживати незалежно від часу доби, якщо контекст зрозумілий.

Мова – це не лише засіб спілкування, а й частина нашої культури. Вживаючи природні українські слова, чи запозичені, але на калькування, ми збагачуємо мовне середовище й формуємо добрий приклад для дітей. Говоріть українською!