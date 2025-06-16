Слово "заботливый" в украинском языке имеет несколько соответствий: выберите, какой вам больше подходит

При переходе на украинский язык важно обогащать свой словарный запас. При этом следует понимать, что некоторые слова не будут иметь буквального перевода, например, "заботливый".

В рубрике "Антисуржик говорим на украинском правильно", 24 Канал рассказывает, какие варианты перевода у слова "заботливый".

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Как переводится "заботливый"

Трудности с переходом на украинский язык могут возникать, когда слово с русского не имеет дословного перевода, и имеет отдельное слово для ряда ситуаций.

У слова "заботливый", например "заботливий человек", есть несколько украинских соответствий.

Прежде всего слово "забота", можно перевести как – турбота.

Турбота – это комплекс действий по отношению к какому-либо объекту, нацеленных на его благополучие; внимание к чьим-то потребностям; забота о ком- или чем-либо.

А еще можно сказать "дбати" – дбати про свій добробут, дбати про майбутнє.

Но в случае "заботливый человек", то можно сказать:

турботлива людина,

людина, дбайлива людина,

людина, чуйна людина.

Кроме этих слов, словари приводят несколько синонимов к слову "турботливий":

клопітливий,

пильний,

уважний,

дбалий,

дбайний,

бережний,

кукібливий,

кукібний,

пазовитий,

покладний.

В украинской литературе вы можете найти примеры их использования:

Хто дбалий, той до всього здалий" (Иван Франко).

(Иван Франко). Ні, це були не ті жінки, яких вона звикла бачити все своє життя, – клопітливих трудівниць, добросердечних господинь... Це були ув’язнені (Юрий Збанацький).

– (Юрий Збанацький). Кукібна молодиця (Словарь Бориса Гринченка).

(Словарь Бориса Гринченка). Він був покладний і запопадний чоловік, але був крутий на вдачу (Иван Нечуй-Левицкий).

И не забывайте, что забота должна быть взаимной – только не говорите "обоюдной".

Устойчивые фразы, со словом "забота", которые на украинском будут иметь другой перевод:

"Проявить заботу" – виявити турботу

"Без забот / без хлопот" – без турбот / без клопоту.

"Поглощенный заботами" – заклопотаний.

"Окруженный заботой" – оточений турботою.

В украинском языке есть еще и слово "піклування", которое в некоторых случаях могут употреблять вместо "забота".

"Піклуватися" – это проявлять особую заботу о ком-то, что-то, заботиться (в основном речь идет о детях, стариках, больных).

Сегодня это и юридический термин, который используют в отношении решения дел несовершеннолетних и пожилых людей.

То есть, попечительство означает обеспечение личных прав (как имущественных, так и неимущественных) и интересов лиц (имеется в виду несовершеннолетних лиц, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, а также физических лиц, гражданских с ограниченной дееспособностью) дееспособным лицом назначенным опекуном.

В литературе можем встретить: "Насте сначала немного странно было, что о ней так заботятся" (Михаил Коцюбинский).

"Отеческая забота" – батьківська турбота / батьківське піклування.

– батьківська турбота / батьківське піклування. "Проявлять заботу о ком-то" — піклуватися про когось/щось / турбуватися про когось / щось.

Узнайте для себя слова "турбуватися" и "пиклуватися" и используйте их правильно.