В рубрике "Антисуржик говорим на украинском правильно", 24 Канал рассказывает, какие варианты перевода у слова "заботливый".
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Как переводится "заботливый"
Трудности с переходом на украинский язык могут возникать, когда слово с русского не имеет дословного перевода, и имеет отдельное слово для ряда ситуаций.
У слова "заботливый", например "заботливий человек", есть несколько украинских соответствий.
Прежде всего слово "забота", можно перевести как – турбота.
Турбота – это комплекс действий по отношению к какому-либо объекту, нацеленных на его благополучие; внимание к чьим-то потребностям; забота о ком- или чем-либо.
А еще можно сказать "дбати" – дбати про свій добробут, дбати про майбутнє.
Но в случае "заботливый человек", то можно сказать:
- турботлива людина,
- дбайлива людина,
- чуйна людина.
Кроме этих слов, словари приводят несколько синонимов к слову "турботливий":
- клопітливий,
- пильний,
- уважний,
- дбалий,
- дбайний,
- бережний,
- кукібливий,
- кукібний,
- пазовитий,
- покладний.
В украинской литературе вы можете найти примеры их использования:
- Хто дбалий, той до всього здалий" (Иван Франко).
- Ні, це були не ті жінки, яких вона звикла бачити все своє життя, – клопітливих трудівниць, добросердечних господинь... Це були ув’язнені (Юрий Збанацький).
- Кукібна молодиця (Словарь Бориса Гринченка).
- Він був покладний і запопадний чоловік, але був крутий на вдачу (Иван Нечуй-Левицкий).
И не забывайте, что забота должна быть взаимной – только не говорите "обоюдной".
Устойчивые фразы, со словом "забота", которые на украинском будут иметь другой перевод:
- "Проявить заботу" – виявити турботу
- "Без забот / без хлопот" – без турбот / без клопоту.
- "Поглощенный заботами" – заклопотаний.
- "Окруженный заботой" – оточений турботою.
В украинском языке есть еще и слово "піклування", которое в некоторых случаях могут употреблять вместо "забота".
"Піклуватися" – это проявлять особую заботу о ком-то, что-то, заботиться (в основном речь идет о детях, стариках, больных).
Сегодня это и юридический термин, который используют в отношении решения дел несовершеннолетних и пожилых людей.
То есть, попечительство означает обеспечение личных прав (как имущественных, так и неимущественных) и интересов лиц (имеется в виду несовершеннолетних лиц, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, а также физических лиц, гражданских с ограниченной дееспособностью) дееспособным лицом назначенным опекуном.
В литературе можем встретить: "Насте сначала немного странно было, что о ней так заботятся" (Михаил Коцюбинский).
- "Отеческая забота" – батьківська турбота / батьківське піклування.
- "Проявлять заботу о ком-то" — піклуватися про когось/щось / турбуватися про когось / щось.
Узнайте для себя слова "турбуватися" и "пиклуватися" и используйте их правильно.