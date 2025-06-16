В рубрике "Антисуржик говорим на украинском правильно", 24 Канал рассказывает, какие варианты перевода у слова "заботливый".

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Как переводится "заботливый"

Трудности с переходом на украинский язык могут возникать, когда слово с русского не имеет дословного перевода, и имеет отдельное слово для ряда ситуаций.

У слова "заботливый", например "заботливий человек", есть несколько украинских соответствий.

Прежде всего слово "забота", можно перевести как – турбота.

Турбота – это комплекс действий по отношению к какому-либо объекту, нацеленных на его благополучие; внимание к чьим-то потребностям; забота о ком- или чем-либо.

А еще можно сказать "дбати" – дбати про свій добробут, дбати про майбутнє.

Но в случае "заботливый человек", то можно сказать:

  • турботлива людина,
  • дбайлива людина,
  • чуйна людина.

Кроме этих слов, словари приводят несколько синонимов к слову "турботливий":

  • клопітливий,
  • пильний,
  • уважний,
  • дбалий,
  • дбайний,
  • бережний,
  • кукібливий,
  • кукібний,
  • пазовитий,
  • покладний.

В украинской литературе вы можете найти примеры их использования:

  • Хто дбалий, той до всього здалий" (Иван Франко).
  • Ні, це були не ті жінки, яких вона звикла бачити все своє життя,клопітливих трудівниць, добросердечних господинь... Це були ув’язнені (Юрий Збанацький).
  • Кукібна молодиця (Словарь Бориса Гринченка).
  • Він був покладний і запопадний чоловік, але був крутий на вдачу (Иван Нечуй-Левицкий).

И не забывайте, что забота должна быть взаимной – только не говорите "обоюдной".

Устойчивые фразы, со словом "забота", которые на украинском будут иметь другой перевод:

  • "Проявить заботу" – виявити турботу
  • "Без забот / без хлопот" – без турбот / без клопоту.
  • "Поглощенный заботами" – заклопотаний.
  • "Окруженный заботой" – оточений турботою.

В украинском языке есть еще и слово "піклування", которое в некоторых случаях могут употреблять вместо "забота".

"Піклуватися" – это проявлять особую заботу о ком-то, что-то, заботиться (в основном речь идет о детях, стариках, больных).

Сегодня это и юридический термин, который используют в отношении решения дел несовершеннолетних и пожилых людей.

То есть, попечительство означает обеспечение личных прав (как имущественных, так и неимущественных) и интересов лиц (имеется в виду несовершеннолетних лиц, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, а также физических лиц, гражданских с ограниченной дееспособностью) дееспособным лицом назначенным опекуном.

В литературе можем встретить: "Насте сначала немного странно было, что о ней так заботятся" (Михаил Коцюбинский).

  • "Отеческая забота" – батьківська турбота / батьківське піклування.
  • "Проявлять заботу о ком-то" — піклуватися про когось/щось / турбуватися про когось / щось.

Узнайте для себя слова "турбуватися" и "пиклуватися" и используйте их правильно.