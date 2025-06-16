У рубриці "Антисуржик говоримо українською правильно", 24 Канал розповідає, які варіанти перекладу у слова "заботливий".
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Як перекладається "заботливий"
Труднощі з переходом на українську мову можуть виникати, коли слово з російської не має дослівного перекладу, та має окреме слово для низки ситуацій.
У слова "заботливий", як-от "заботливий человек", є кілька українських відповідників.
Перш за все слово "забота", можна перекласти як – турбота.
Турбота – це комплекс дій стосовно якого-небудь об'єкта, націлених на його добробут; увага до чиїхось потреб; піклування про кого- чи що-небудь.
А ще можна сказати "дбати" – дбати про свій добробут, дбати про майбутнє.
Але у випадку "заботлививий человек", то можна сказати:
- турботлива людина,
- дбайлива людина,
- чуйна людина.
Крім цих слів, словники наводять кілька синонімів до слова "турботливий":
- клопітливий,
- пильний,
- уважний,
- дбалий,
- дбайний,
- бережний,
- кукібливий,
- кукібний,
- пазовитий,
- покладний.
В українській літературі ви можете знайти приклади їх використання:
- Хто дбалий, той до всього здалий" (Іван Франко).
- Ні, це були не ті жінки, яких вона звикла бачити все своє життя, – клопітливих трудівниць, добросердечних господинь... Це були ув’язнені (Юрій Збанацький).
- Кукібна молодиця (Словник Бориса Грінченка).
- Він був покладний і запопадний чоловік, але був крутий на вдачу (Іван Нечуй-Левицький).
І не забувайте, що турбота має бути взаємною – тільки не кажіть "обоюдною".
Сталі фрази, зі словом "забота", які українською матимуть інший переклад:
- "Проявить заботу" – виявити турботу
- "Без забот / без хлопот" – без турбот / без клопоту.
- "Поглощенный заботами" – заклопотаний.
- "Окруженный заботой" – оточений турботою.
В українській мові є ще і слово "піклування", яке у деяких випадках можуть вживати замість "забота".
Піклуватися – це виявляти особливу турботу про когось, щось, опікуватися (здебільшого йдеться про дітей, старих, хворих).
Сьогодні це і юридичний термін, який використовують стосовно вирішення справ неповнолітніх та літніх людей.
Тобто, піклування означає забезпечення особистих прав (як майнових, так і немайнових) та інтересів осіб (мається на увазі неповнолітніх осіб, які є сиротами чи позбавлені батьківського піклування, а також фізичних осіб, цивільна дієздатність яких є обмеженою) дієздатною особою яку призначено піклувальником.
В літературі можемо зустріти: "Насті спершу трохи чудно було, що про неї так піклуються" (Михайло Коцюбинський).
- "Отеческая забота" – батьківська турбота / батьківське піклування.
- "Проявлять заботу о ком-то" — піклуватися про когось/щось / турбуватися про когось / щось.
Дізнайтеся для себе слова "турбуватися" та "піклуватися" та використовуйте їх правильно.