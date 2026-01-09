"Сніжний" или "сніговий": учительница объяснила, в чем разница между словами

В украинском языке есть слова, очень похожие по звучанию и происхождению, но имеющие разные оттенки смысла. Поэтому важно их не путать.

О разнице между словами "сніжний" и "сніговий" рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Сніжний и сніговий – чем отличаются слова?

Уже несколько недель Украину заснежило. И немало новостей и рассказов связано со снегом – от путешествий, каникул, отдыха, до состояния городов и фронта, которые засыпало снегом.

Иногда можно встретить ошибку, как описывают ситуацию, путая два слова – сніговий та сніжний. Поэтому объясним, в чем разница между словами, которые являются не совсем синонимами.

В литературном языке важно различать эти прилагательные, ведь они имеют разные стилистические оттенки.

Сніговий – это прилагательное, которое обозначает то, что образовано из снега или связано со снегом – снігова пороша, снігова куля. И , конечно, снігова баба , которую так любят лепить дети.

В Словаре украинского языка прилагательное "сніговий" чаще употребляется в технических или естественных контекстах – "снігова лавина", "снігова буря".

Вона залюбки каталася по доріжках у сквері і спускалася там з невеличкої снігової гірки". (Наталья Забила).

"Не забарилася снігова стіна вирости кругом хати…". (Панас Мирний).

"Стояла холодна, снігова зима". (Михаил Коцюбинский).

А "сніжний" – в художественных и поэтических – "сніжний ранок", "сніжна білизна".

"Одного сніжного дня, коли вся комуна лежала під заметами, знову приїхав Ладнов". (Иван Микитенко).

"Сонце хилилось уже на захід і кривавим блиском обливало сніжні полонини". (Иван Франко).

"Мечик ураз розігнався, випередив Віктора і пішов перший цілиною, здіймаючи сніжний пил". (Олесь Донченко).

Языковеды отмечают: "сніговий" имеет конкретное значение, связано с материалом или явлением, а "сніжний" – образное, стилистически богаче. В языковых блогах и видео объясняют, что путать эти слова – распространенная ошибка, ведь они хоть и близки, но не взаимозаменяемы.

Поэтому для ваших блогов, где вы описываете зимние приключения обратите внимание на эту разницу. А зимних приключений и отдыха немало от активного – катания на санках, лыжах или коньках до спокойных прогулок по парку, или лесу.

Итак, "сніговий" – это о материале и явлении, "сніжний" – об образе и красоте. В научных и технических текстах следует использовать "сніговий", а в художественных и поэтических – "сніжний". Это тонкое различение помогает избегать языковых ошибок и обогащает стилистику украинского языка.