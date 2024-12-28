Древняя снежная забава, к которой может присоединиться вся семья, – лепка из снега. И самая популярная фигура – снеговик или "снежная баба". А как правильно называть эту фигуру рассказывает 24 Канал.

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Что символизирует снежная фигура

Снеговик – это символ зимы, который можем встретить на рекламных плакатах, одежде, полотенцах, игрушках. Но его символизм древний.

Снежная фигура из трех снежных шаров разного размера, сложенных друг на друга известна всем и издавна. Ведь снеговик – это языческая фигура духов зимы.

Интересно, что со времен Руси эта фигура женского пола – "снежная баба", ее почитали и обращались с просьбами о помощи при лютых морозах. А у западноевропейских народов, снеговик – это всегда существо мужского пола – snowman, Schneemann. Современное слово "снеговик" получило распространение лишь в XX веке.

Вы можете говорить "снежная баба" или снеговик. Но все же для украинцев традиционно присуще лепить именно "бабу".

В Скандинавии снеговики были ловушкой для злых духов, которые принимали их за людей и вселялись в них. А вот обратно выбраться не могли. В Норвегии снеговиков называли "белыми троллями". Пройти вечером мимо снеговика считалось плохим знаком, а смотреть на него в сумерках из окна было опасным делом. А в Румынии, для отпугивания злых духов, снеговика украшали ожерельем из чеснока.

Традиционная "одежда" снеговиков также наполнена языческими символами. Так, перевернутое ведро на голове символизировало достаток в доме, а нос-морковку прикрепляли, чтобы умилостивить духов, посылающих урожай и плодовитость. Руки делали из веток или метлы, чтобы разгонять облака, а улыбка и глаза из угольков.

С XIX века снеговики стали незаменимыми атрибутами Рождества и Нового года, их лепили возле домов или изготавливали из других материалов, украшали гирляндами и одеждой – шарфом и шапкой. Хотя, первое изображение снеговика датируется 1380 годом, оно украшает поля Часослова, хранящегося в Голландии.

Древнейшее изображение снеговика 1380 года / Википедия

В мире ежегодно отмечают несколько десятков странных праздников и среди них – Всемирный день Снеговика 18 января. Идея праздника принадлежит немецкому коллекционеру Корнелиусу Гретцу, который в юношеском возрасте начал собирать изображения снеговиков. В 2008 году он вошел со своей коллекцией в книгу рекордов Гиннеса – более трех тысяч экспонатов снеговиков. Корнелиус объяснил, почему выбрал эту дату – цифра 18 похожа на снеговика и именно в январе во многих странах лежит снег.

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Интересные факты о снеговиках

Самого большого в мире снеговика слепили в 2008 году в городе Бетель (США). Его высота составляла 37 метров, а на изготовление ушло 6 тысяч тонн снега. Строительство длилось целых 2 недели, использовалась даже тяжелая техника. Для Олимпии, так назвали снежную бабу, специально связали шарфик длиной 40 метров. А ресницы заменили лыжами.

Самый большой снеговик в мире / источник https://inlviv.in.ua/

Самый маленький снеговик, размером не менее 10 микрометров (0,01 миллиметров, создали ученые из Национальной физической лаборатории Великобритании. Собрали из маленьких шариков, которые используются для калибровки электронных микроскопов. А потом тончайшим ионным лучом нарисовали на лице глаза, нос и даже улыбку.

Самый большой снеговик в Украине был слеплен в туристическом "Буковеле" в 2012 году. Это было интересное развлечение для всех желающих.

Христианская легенда рассказывает, что снеговики – это ангелы. Ведь снег – дар с неба. Эти зимние герои передают Богу просьбы людей. Поэтому из "свежего" снега лепили маленького снеговичка и шептали ему сокровенные желания. Считалось, как только фигурка растает, желание будет доставлено на небеса и непременно исполнится.

Еще одна примета о снеговике – нельзя лепить снеговика во время полнолуния, потому что будут сниться ночные кошмары.

Не упустите возможности слепить снеговика / Freepik

Дождитесь мокрого снега и слепите снеговика – замечательное времяпрепровождение для детей и взрослых.