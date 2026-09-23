Сокращение продолжительности уроков до 35 минут: глава МОН рассказал, обязательно ли это

МОН Украины не предлагает сократить продолжительность всех уроков до 35 минут. В ведомстве лишь предлагают способы организации обучения в тех случаях, когда дети часами находятся в укрытиях, не спят из-за ночных обстрелов и приходят в школу изможденными.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко в фейсбуке. Он отметил, что сегодня украинские школы работают в очень разных условиях безопасности.

Что говорят в МОН об изменениях

Чиновник рассказал, что нельзя игнорировать физическое и психоэмоциональное состояние детей, которых изматывают длительные воздушные тревоги. В то же время нужно сделать все, чтобы ученики продолжали получать качественное образование.

Именно поэтому по просьбе учителей мы совместно с педагогами, родительскими организациями, директорами школ и руководителями управлений образования разработали методические рекомендации, которые дают школам возможность более гибко организовывать обучение во время длительных и повторяющихся воздушных тревог,

– рассказал глава МОН.

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Как это будет выглядеть на практике

Бутенко при этом рассказал, как предлагаемые изменения будут выглядеть на практике.

Гибкая продолжительность уроков. Если дети длительное время учатся в укрытии, учитель может адаптировать занятие, в частности сократить его продолжительность, учитывая возраст и психоэмоциональное состояние учеников. При этом важно соответствующим образом адаптировать учебный материал, чтобы ученики достигли результатов, предусмотренных образовательной программой.

Корректировка расписания. Если из-за длительной воздушной тревоги ученики пропустили занятия, в начальной школе можно изменить их последовательность, чтобы после отбоя уделить необходимое время предметам, требующим большей концентрации и непосредственной работы с учителем. В базовой и старшей школе это также возможно, однако требует заблаговременной проработки руководством учебного заведения различных сценариев корректировки расписания.

Если дети истощены после нескольких часов пребывания в укрытии или ночных атак, и достичь запланированных результатов по образовательной программе не удается, учитель может дать детям время на психологическую разгрузку,

– говорит министр.

И добавил, что это не приказ. Это рекомендации и инструменты для педагогов. Главное – сохранить качество обучения, не перегружая детей в условиях, в которых они сегодня живут.

Отдельно хочу напомнить: Санитарный регламент определяет максимальную продолжительность непрерывного занятия – 35 минут для первого класса, 40 минут для 2–4 классов и 45 минут для 5–11(12) классов. Это не означает, что каждый урок при любых обстоятельствах обязательно должен длиться именно столько,

– уточнил министр.

МОН при этом рекомендует директорам школ заранее предусматривать различные сценарии организации обучения на случай длительных тревог.