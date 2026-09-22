Кроме того, учителя получат право менять местами предметы в расписании. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.
Какие изменения разрешены в школах
Главная цель, по словам чиновника, – не соблюдение фиксированных 45 минут, а качественное усвоение учебного материала.
Бутенко уточнил, что учитель имеет право гибко определять продолжительность занятия в зависимости от самочувствия детей. Так, урок может длиться не 45, а 35 минут, если ученики устали.
Главное – достичь программных результатов обучения, чтобы дети получили знания. При необходимости его можно менять,
– сказал глава МОН.
Можно ли менять расписание
Бутенко также сообщил, что учителя смогут переставлять уроки местами в расписании, почему это поможет эффективнее проработать самый сложный материал.
Такой подход, по его мнению, позволяет проводить занятия по самым сложным предметам в то время, когда ученики лучше сохраняют внимание и могут лучше усваивать знания.
- Ранее мы сообщали, что глава МОН Украины Андрей Бутенко призвал общины , руководителей учебных заведений, педагогов и родителей проверить готовность школ к непредвиденным ситуациям. В частности, готова ли конкретная школа работать по различным моделям и оборудованы ли укрытия для занятий.