Також вчителі матимуть право змінювати предмети місцями у розкладі. Про це в етері телемарафону повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Які зміни дозволили у школах

Головна мета, за словами посадовця, – не дотримання фіксованих 45 хвилин, а якісне засвоєння навчального матеріалу.

Бутенко уточнив, що вчитель має право гнучко визначати тривалість заняття залежно від стану дітей. Так, урок може тривати не 45, а 35 хвилин, якщо учні втомилися.

Головне – досягнути програмних результатів навчання, щоб діти здобули знання. Якщо потрібно, його можна змінювати,

– сказав очільник МОН.

Чи можна змінювати розклад

Бутенко також повідомив, що вчителі зможуть переставляти уроки місцями у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал.

Такий підхід, вважає він, дозволяє проводити найскладніші предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу та можуть краще засвоювати знання.