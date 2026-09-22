Також вчителі матимуть право змінювати предмети місцями у розкладі. Про це в етері телемарафону повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.
Які зміни дозволили у школах
Головна мета, за словами посадовця, – не дотримання фіксованих 45 хвилин, а якісне засвоєння навчального матеріалу.
Бутенко уточнив, що вчитель має право гнучко визначати тривалість заняття залежно від стану дітей. Так, урок може тривати не 45, а 35 хвилин, якщо учні втомилися.
Головне – досягнути програмних результатів навчання, щоб діти здобули знання. Якщо потрібно, його можна змінювати,
– сказав очільник МОН.
Чи можна змінювати розклад
Бутенко також повідомив, що вчителі зможуть переставляти уроки місцями у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал.
Такий підхід, вважає він, дозволяє проводити найскладніші предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу та можуть краще засвоювати знання.
- Раніше ми інформували, що очільник МОН України Андрій Бутенко закликав громади, керівників закладів освіти, освітян і батьків перевірити готовність шкіл до непередбачуваних ситуацій. Зокрема, чи готова конкретна школа працювати за різними моделями та чи облаштовані укриття для занять.