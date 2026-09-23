Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко у фейсбуці. Він зауважив, що сьогодні українські школи працюють у дуже різних безпекових умовах.

Що кажуть у МОН про зміни

Посадовець розповів, що не можна ігнорувати фізичний та психоемоційний стан дітей, яких виснажують тривалі повітряні тривоги. Водночас треба зробити все, щоб учні продовжували здобувати якісну освіту.

Саме тому на запит учителів ми разом із педагогами, батьківськими організаціями, директорами шкіл і керівниками управлінь освіти розробили методичні рекомендації, які дають школам можливість гнучкіше організовувати навчання під час тривалих і повторюваних повітряних тривог,

– розповів очільник МОН.

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Який вигляд це матиме на практиці

Бутенко при цьому розповів, який вигляд матимуть пропоновані зміни на практиці.

Гнучка тривалість уроків. Якщо діти тривалий час навчаються в укритті, учитель може адаптувати заняття, зокрема скоротити його тривалість, зважаючи на вік та психоемоційний стан учнів. При цьому важливо відповідно адаптувати навчальний матеріал, щоб учні досягли результатів, передбачених освітньою програмою.

Коригування розкладу. Якщо через тривалу повітряну тривогу учні пропустили заняття, у початковій школі можна змінити їхню послідовність, щоб після відбою приділити необхідний час предметам, які потребують більшої концентрації та безпосередньої роботи з учителем. У базовій і старшій школі це також можливо, однак потребує завчасного опрацювання керівництвом закладу різних сценаріїв коригування розкладу.

Якщо діти виснажені після кількох годин в укритті або нічних атак, і запланованих результатів за освітньою програмою досягнути, учитель може дати дітям час на психологічне розвантаження,

– каже міністр.

І додав, що це не наказ. Це рекомендації та інструменти для педагогів. Головне — зберегти якість навчання, не перевантажуючи дітей в умовах, у яких вони сьогодні живуть.

Окремо хочу нагадати: Санітарний регламент визначає максимальну тривалість безперервного заняття — 35 хвилин для першого класу, 40 хвилин для 2–4 класів і 45 хвилин для 5–11(12) класів. Це не означає, що кожен урок за будь-яких обставин обов’язково має тривати саме стільки,

– уточнив міністр.

МОН при цьому рекомендує директорам шкіл заздалегідь передбачати різні сценарії організації навчання на випадок тривалих тривог.