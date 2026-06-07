Правильно ли говорить "солнцезахисні очки": как называть этот модный и нужный аксессуар

С наступлением лета мы меняем гардероб и аксессуары. Но иногда в названиях допускаем ошибки или калькируем русские названия, не замечая этого.

Как на украинском правильно называть самый популярный аксессуар "солнцезащитные очки", рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Как называть "солнцезащитные очки" на украинском?

В летний сезон мы часто говорим об аксессуарах, спасающих глаза от яркого света. И тут возникают ситуации, когда известный и попурри аксессуар называют с ошибками, можно услышать:

солнцезащітні очки

сонцезащітні очки

сонцезащітні окуляри

солнєчні очки.

Кто-то делает ошибку в первом слове, кто-то во втором, а кто-то – в обоих. Давайте выясним, как же правильно.

Все эти формы – калька с русского – "солнцезащитные очки", и дословно переводится на русский как – сонцезахисні окуляри.

Слово "сонце", а не "солнце", без буквы "л", сочетается с прилагательным "захисні", образуя сложное прилагательное – "сонцезахисні". Заметим, что на украинском – "захист", а не "защита". И слова "очки" в украинских словарях нет, а есть форма – "окуляри". Это оптический прибор из двух стекол на дужках, который используют при недостатках зрения или для защиты глаз от яркого света и механических повреждений. Слово заимствовано из польского языка – okularу, а то с латыни – oсulāris "глазной", образованного от oсulus "глаз". Впрочем, это не единственное название, можно встретить еще: сонячні окуляри,

протисонцеві окуляри. Однако языковеды считают, что форма "солнечные очки" тоже не совсем точная, ведь речь идет не о "солнечных" (то есть сделанных из солнца), а о тех, что защищают от солнца. Не забывайте об этом аксессуаре летом и называйте его правильно. Специалисты советуют выбирать очки, блокирующие 99–100 процентов ультрафиолетового излучения с длиной волны до 400 нм. Такие модели обозначаются маркировкой UV 400, которая гарантирует надежную защиту глаз от вредного солнечного воздействия. Как выбрать солнцезащитные очки: смотрите видео Что вы знаете о солнцезащитных очках? 7 июня в мире празднуют День солнцезащитных очков. Их изобретение не принадлежит одному человеку – это результат постепенного развития различных культур и технологий в разных уголках планеты. Первые известные очки защищали глаза не от солнца, а от снежного блика. Инуиты и народы Арктики еще тысячи лет назад делали "снежные очки" из кости, кожи или дерева с узкими прорезями, чтобы защититься от слепящего блика снега – "снежной слепоты".

Древние египтяне защищали глаза от солнца окрашенным папирусом. Настоящие очки были найдены в гробнице фараона Тутанхамона – оправа из бронзы, а линзами служили тонкие изумрудные стекла.

Римский император Нерон смотрел гладиаторские бои сквозь полированные изумруды, чтобы уменьшить яркость солнца.

В Китае XII века судьи использовали пластины дымчатого кварца не только для защиты от света, но и чтобы скрыть выражение лица во время допросов.

В Венеции XVIII века появились солнцезащитные очки с зелеными линзами, которые носили аристократки и гондольеры.

появились солнцезащитные очки с зелеными линзами, которые носили аристократки и гондольеры. Уже в XIX веке очки с янтарными стеклами начали применять для медицинских целей – уменьшения усталости глаз.

Массовое производство дешевых солнцезащитных очков началось в Америке в 1929 году. Сэм Фостер Грант продавал их на пляжах в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.

В 1936 году появились поляризованные очки. Эдвин Лэнд изобрел линзы с поляроидным фильтром. Их начали изготавливать для военных летчиков. Модель Ray-Ban Aviator (1937 год) стал культовой моделью, которую носили военные, а впоследствии и гражданские.

Голливудские звезды в 1930 – 1950-х годах сделали солнцезащитные очки модным символом – они носили их не только для защиты, но и чтобы сохранить приватность. Сегодня солнцезащитные очки превратились в элемент стиля: бренды выпускали десятки форм и цветов, а мода на очки стала глобальной. Очки стали и предметом коллекционирования.

Так что, правильно говорить "сонцезахисні окуляри", используя это название, мы избегаем калек и сохраняем аутентичность нашего языка.