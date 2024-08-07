Не говорите "сон сбылся": как правильно на украинском
Источник:Лара Чемерис
Украинцы часто в ежедневной речи могут употреблять суржиковые слова или кальки с русского. Отдельные им даже могут казаться нормативными.
Однако свою речь засорять не стоит. Избавиться от "языкового мусора" помогает Образование 24.
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Как сказать "сон збувся" на украинском языке
Педагог и блогер Лара Чемерис привела неправильную фразу со словом "сон" и подсказала, как правильно.
Так, говорить стоит "сон справдився", а не "сон збувся" (укр.),
– подчеркнула она.
Педагог при этом посоветовала украинцам не забывать о грамотности.
Как сказать на украинском "сон сбылся" / скриншот сообщения Лары Чемерис
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Как сказать на украинском "вставить свои 5 копеек"
- Педагог и блогер Лара Чемерис ответила на вопрос читательницы: "Есть ли в украинском языке выражение "вставить свои 5 копеек?".
- В украинском языке есть выражение "сунути носа до чужого проса".
- Также педагог отметила, что эту фразу можно сократить и говорить так:
- сунути носа;
- сунути свого носа.